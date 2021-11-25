Что подарить на Новый год 2022 подруге: обзор подходящих презентов с фото и ценами

В большинстве магазинов и на Интернет-площадках полным ходом идут распродажи, связанные с Черной пятницей. И хотя до Нового 2022 года остается еще месяц, вы можете заранее начать собирать подарки любимым и близким людям. Да к тому же еще и сделать это более выгодно, сэкономив за счет больших скидок.
Что подарить лучшей подруге на Новый год? Кто, как не вы, лучше других знает обо всех ее желаниях, вкусах и предпочтениях! Мы собрали интересные, прикольные и стильные варианты подарков для подруги к новогодним праздникам.
Идеи подарков на Новый год 2022 для подруги
- Сладкий новогодний набор
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Полкило шоколадного счастья с 25%-й скидкой до 28 ноября. В подарок входит коробка шоколадных конфет "Трюфель ассорти", плитка с соленой карамелью, карамелизированными хлопьями и фундуком, а также баночка с соленой карамелью с ванилью. И все это в эффектной упаковке.
- Фен
Практичный подарок, который необходим каждой женщине. Скидка 42% до 28 ноября . Мощный и компактный фен для сушки волос с удобной насадкой и ионизацией, которая уменьшает электризацию волос. Фен имеет 6 настроек скорости и температуры, что позволяет легко регулировать поток воздуха и тепла для создания индивидуальной укладки.
- Именной набор
Подарочный набор столовых приборов из нержавеющей стали, а также зеркальца с лазерной гравировкой под золото с именем подружки или любой другой надписью по вашему заказу – необычный, но очень приятный эксклюзивный сюрприз под елочку.
- Набор для приготовления глинтвейна
Замечательный пьянящий подарок для ценителей глинтвейна с 10%-й скидкой. Теперь у вас появится еще один повод лишний раз заглянуть подружке в гости в холодную погоду. Ведь ничто не согреет лучше, чем горячий бокал ароматного глинтвейна с любимыми пряностями в приятной компании.
- Подарочный набор
Если вы не определились с подарком и не уверены, что больше подойдет – косметика или сладости , подарите сразу все! Для этого производители подготовили подарочные наборы с сюрпризом, которые включают и вкусности с орехами и шоколадом, а также средства по уходу за лицом и телом.
- Чековая книжка для подруги
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