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Что такое Луна без курса

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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17 января, 19:00
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Эти периоды называются Луна без курса и еще их называют периодами "холостой Луны"

В астрологии считается, что периоды, когда Луна покидает очередной знак Зодиака, заканчивая в нем взаимодействие с планетами – но еще не успевает войти в следующий, являются неблагоприятными, чтобы мечтать, строить планы и начинать большие и сложные дела. Мечты не осуществятся, а дела могут пойти не так, как вы думали.

Также в эти периоды неблагоприятно отправлять письма, подавать заявления, подписывать договоры, заниматься регистрацией предприятия, брака, одалживать деньги и просить в долг. Периоды Луны без курса плохи для хирургических операций. Для всего прочего влияние Луны без курса нейтрально.

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Луна очень быстро движется по Зодиаку, один знак проходит в течение 2 – 3 дней. Соответственно, раз в 2 – 3 дня начинается очередной период Луны без курса, который длится от нескольких часов до суток, а иногда и дольше

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Дударенко
Ольга Дударенко Астролог Больше статей автора
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