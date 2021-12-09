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День Андрея Первозванного-2021: что категорически нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
9 декабря, 13:09
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Часто запреты с Андреева дня продолжались до самого Нового года и Рождества Христова.
Главные традиции и запреты в Андреев день
Главные традиции и запреты в Андреев день / Фото: Коллаж: Сегодня

13 декабря украинцы встречают день Андрея Первозванного, посвященный святому апостолу, которого Христос первым призвал к себе в ученики. В народе праздник называется Андреев день .

Это один из наиболее интересных и таинственных праздников календарного цикла. Андрею по жребию выпали территории, где расположены славянские земли – именно здесь он проводил свои служения и обращал людей в христианскую веру. А потому день памяти Андрея Первозванного всегда встречается с особым благоговением.

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Традиции в Андреев день

Андрей Первозванный издавна считался покровителем моряков , поэтому 13 декабря люди с морской профессией молились ему и просили о помощи в плаванье.

Святой также покровительствует переводчикам и учителям иностранного языка .

Родители молодых девушек в Андреев день молились и просили об удачном замужестве , веря в то, что святой обязательно поможет.

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А сами девушки в ночь с 12 на 13 декабря обязательно проводили гадания на суженого, любовь, судьбу и замужество. Это считалось самым правдивым и точным временем для гаданий.

В Андреев день, который в народе назывался Калита, парни и девушки собирались вместе , проводили гуляния и игрища, а также выбирали себе пару для будущей семьи, чтобы после Крещения, 19 января, сыграть свадьбу.

В ночь на Андрея жгли костры , чтобы отвадить нечистую силу от дома и хозяйства.

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А с раннего утра слушали воду в колодцах и реках – так судили о будущей погоде.

Что нельзя делать в Андреев день

  • Как и в другой церковный праздник, на Андрея нельзя выполнять грязную домашнюю работу: убирать, стирать, шить.
  • Также в день Андрея нельзя выполнять любые работы на земле , под запретом тяжелый физический труд.
  • Начиная с дня апостола Андрея и до самого Рождества налагались запреты на прядение и ткачество , чтобы не накликать в дом беду.
  • Многие запреты на Андрея были связаны с Рождественским постом: даже в праздник нельзя подавать скоромную еду .
  • Запрещено устраивать шумные и пьяные гуляния .
  • Церковь не поддерживала и не разрешала проведение гаданий .
  • Нельзя отправляться в дальний путь , не помолившись святому Андрею.
  • Ни в коем случае нельзя скандалить, ругаться и осуждать других людей.
  • Нельзя заключать брак и венчаться , потому что еще идет Рождественский пост.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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