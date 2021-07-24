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День ангела Ольги-2021: поздравления, открытки и картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
24 июля, 05:20
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Life Сегодня подготовили самые красивые, оригинальные и добрые поздравления с праздником – Днем святой Ольги и Елены
С Днем ангела Ольги: открытки, картинки и поздравления
С Днем ангела Ольги: открытки, картинки и поздравления

Сегодня, 24 июля, отмечается День ангела Ольги в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, в крещении Елены, которая первая из правителей Руси приняла христианство.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Короткие поздравления с Днем ангела Ольги

Все сердца мужчин до боли
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца – так золотого,
Если камни – то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука
Знаком счастья и добра.

С Днем ангела Ольги!
С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

День ангела Ольги: оригинальные поздравления

***

Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее и желаем
Лишь только улыбку и радость дарить!
Всегда оставайся такой же задорной,
Немного упрямой, но с чистой душой,
Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,
А мы дружно вместе привет шлем большой.

С Днем ангела Ольги!
С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

С днем Ольги: стихи, смс-сообщения

***

Поздравляю нынче, Оля,
В день прекрасных именин.
Носишь имя славной дамы,
Самой лучшей из княгинь.
Пусть всегда святая Ольга
Будет рядом, за спиной.
В счастья миг и час печали
Будет пусть она с тобой.
Будь успешной и здоровой,
Верь, надейся и люби.
Пусть сбываются желания
И задумки все твои.

С Днем ангела Ольги!
С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

День Ольги: поздравления для подруги

***

С Днем Ольги – княгини прекрасной!
Будь мудрой, красивой и властной.
Пускай твои в жизни решения
Верны будут все, без сомнения.
Пусть смотрят с восторгом мужчины,
Как будто сама ты – княгиня.
И пусть твоим главным богатством
Окажется женское счастье.

С Днем ангела Ольги!
С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

День Ольги: красивые поздравления и стихи

***

Упрямо следуй, Ольга, за мечтою
И верь, что солнце навсегда
На небе, в сердце. За тобою,
Следят еще и небеса.
Всегда стремись, а мы поможем,
Всегда вершину выбирай.
Ты лучше становиться сможешь,
И счастье будет через край.

С Днем ангела Ольги!
С Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

Поздравления с Днем ангела Ольги для всех

***

В имени Ольга – величие, святость,
С давних времен оно славу несет.
Ты для всех близких – утеха и радость,
Везде уважение тебе и почет.
Я пожелаю огромного счастья,
В сердце всегда откровенной весны.
Пусть в именины твои в одночасье
Сбудутся самые сладкие сны!

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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