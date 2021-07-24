День ангела Ольги-2021: поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 24 июля, отмечается День ангела Ольги в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги, в крещении Елены, которая первая из правителей Руси приняла христианство.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Короткие поздравления с Днем ангела Ольги
Все сердца мужчин до боли
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца – так золотого,
Если камни – то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука
Знаком счастья и добра.
День ангела Ольги: оригинальные поздравления
***
Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее и желаем
Лишь только улыбку и радость дарить!
Всегда оставайся такой же задорной,
Немного упрямой, но с чистой душой,
Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,
А мы дружно вместе привет шлем большой.
С днем Ольги: стихи, смс-сообщения
***
Поздравляю нынче, Оля,
В день прекрасных именин.
Носишь имя славной дамы,
Самой лучшей из княгинь.
Пусть всегда святая Ольга
Будет рядом, за спиной.
В счастья миг и час печали
Будет пусть она с тобой.
Будь успешной и здоровой,
Верь, надейся и люби.
Пусть сбываются желания
И задумки все твои.
День Ольги: поздравления для подруги
***
С Днем Ольги – княгини прекрасной!
Будь мудрой, красивой и властной.
Пускай твои в жизни решения
Верны будут все, без сомнения.
Пусть смотрят с восторгом мужчины,
Как будто сама ты – княгиня.
И пусть твоим главным богатством
Окажется женское счастье.
День Ольги: красивые поздравления и стихи
***
Упрямо следуй, Ольга, за мечтою
И верь, что солнце навсегда
На небе, в сердце. За тобою,
Следят еще и небеса.
Всегда стремись, а мы поможем,
Всегда вершину выбирай.
Ты лучше становиться сможешь,
И счастье будет через край.
Поздравления с Днем ангела Ольги для всех
***
В имени Ольга – величие, святость,
С давних времен оно славу несет.
Ты для всех близких – утеха и радость,
Везде уважение тебе и почет.
Я пожелаю огромного счастья,
В сердце всегда откровенной весны.
Пусть в именины твои в одночасье
Сбудутся самые сладкие сны!
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