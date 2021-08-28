День авиации Украины: поздравления в картинках, прозе и стихах

Сегодня в Украине отмечается День авиации в 2021 году. Поздравляем всех авиаторов с профессиональным праздником.

С Днем авиации Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 августа, помимо церковного дня Успения Пресвятой Богородицы, в Украине отмечается профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта – День авиации.

Реклама

Традиционно он проводится в последнюю субботу августа и в 2021 году выпадает на 28-е число.

Мы подготовили для вас красивые поздравления в стихах и прозе, оригинальные картинки и открытки с Днем украинской авиации-2021.

День авиации в Украине: поздравления в прозе

***

Реклама

У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник – день авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легки, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!

С Днем авиации Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

***

Поздравляю с Днем авиации Украины. Желаю всегда взлетать с доброй надеждой и возвращаться с исполненной мечтой. Пусть каждый день будет праздником. Пусть хватает сил, упорства, уверенности и энтузиазма нести достойную службу в авиации.

С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

Реклама

***

Украина, поздравляю с Днем авиации и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полет проходит успешно, пусть каждый день несет в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда хранит добрую надежду и любовь к родным.

С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

***

Ты паришь в небесах, забывая о земных проблемах, наслаждаешься бескрайним небом и звездами во тьме. Испытав это чувство, захочется ощутить его снова и снова. Пусть это желание сбывается всегда – чистого неба, мощных машин!

Реклама

С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

День авиации Украины-2021: поздравления в стихах

***

Пускай взмывают в воздух самолеты,

И исчезают в голубой дали,

Ведь можно полететь воздушным флотом

Из Украины – хоть в любой конец Земли!

С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

***

Вы словно птицы меж облаков,

И не боитесь не туч, не ветров.

Всегда начеку вы, всегда вы на стреме,

Никто не пройдет мимо вас просто так.

И мы вам желаем здоровья и счастья,

Исчезнет у вас пусть из жизни ненастье,

И пусть не покинут ни разу вас силы,

С днем авиации вас Украины!

С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

***

Спокойно в небе всегда будет,

Ведь асы наши на посту.

С Днем украинской авиации я поздравляю,

Удачи пожелаю вашему крылу.

Пусть авиация и дальше,

Развитие в стране берет.

Чтоб каждый летчик бывал счастлив,

Достаток к каждому пускай придет.

Смотрите видео военного парада в День Независимости Украины:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2021 года в Украине.