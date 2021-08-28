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День авиации Украины: поздравления в картинках, прозе и стихах

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 августа, 12:54
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Сегодня в Украине отмечается День авиации в 2021 году. Поздравляем всех авиаторов с профессиональным праздником.
С Днем авиации Украины
С Днем авиации Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 28 августа, помимо церковного дня Успения Пресвятой Богородицы, в Украине отмечается профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов и работников авиационной промышленности и транспорта – День авиации.

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Традиционно он проводится в последнюю субботу августа и в 2021 году выпадает на 28-е число.

Мы подготовили для вас красивые поздравления в стихах и прозе, оригинальные картинки и открытки с Днем украинской авиации-2021.

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День авиации в Украине: поздравления в прозе

***

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У всех, кому подвластны бескрайние небесные просторы, сегодня праздник – день авиации Украины. В этот чудесный теплый день поздравляю и тебя. Пусть взлеты и посадки будут легки, пусть и дома, и на работе будет все в порядке. Воздушного, легкого настроения и улыбок в праздник и всегда!

С Днем авиации Украины
С Днем авиации Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

***

Поздравляю с Днем авиации Украины. Желаю всегда взлетать с доброй надеждой и возвращаться с исполненной мечтой. Пусть каждый день будет праздником. Пусть хватает сил, упорства, уверенности и энтузиазма нести достойную службу в авиации.

С Днем авиации Украины
С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

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***

Украина, поздравляю с Днем авиации и искренне желаю мирного неба и свободного воздушного пространства. Пусть каждый полет проходит успешно, пусть каждый день несет в себе хорошее настроение и удачу, пусть каждый миг будет счастливым, пусть сердце всегда хранит добрую надежду и любовь к родным.

С Днем авиации Украины
С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

***

Ты паришь в небесах, забывая о земных проблемах, наслаждаешься бескрайним небом и звездами во тьме. Испытав это чувство, захочется ощутить его снова и снова. Пусть это желание сбывается всегда – чистого неба, мощных машин!

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С Днем авиации Украины
С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

День авиации Украины-2021: поздравления в стихах

***

Пускай взмывают в воздух самолеты,
И исчезают в голубой дали,
Ведь можно полететь воздушным флотом
Из Украины – хоть в любой конец Земли!

С Днем авиации Украины
С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

***

Вы словно птицы меж облаков,
И не боитесь не туч, не ветров.
Всегда начеку вы, всегда вы на стреме,
Никто не пройдет мимо вас просто так.

И мы вам желаем здоровья и счастья,
Исчезнет у вас пусть из жизни ненастье,
И пусть не покинут ни разу вас силы,
С днем авиации вас Украины!

С Днем авиации Украины
С Днем авиации Украины / Фото: Bipbap

***

Спокойно в небе всегда будет,
Ведь асы наши на посту.
С Днем украинской авиации я поздравляю,
Удачи пожелаю вашему крылу.

Пусть авиация и дальше,
Развитие в стране берет.
Чтоб каждый летчик бывал счастлив,
Достаток к каждому пускай придет.

Смотрите видео военного парада в День Независимости Украины:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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