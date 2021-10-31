День автомобилиста: лучшие картинки и поздравления

31 октября мы отмечаем профессиональный праздник автомобилистов и дорожников: поздравляем с Днем автомобилиста-2021

С Днем автомобилиста: картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Не Хэллоуином единым! Сегодня, 31 октября, помимо демонического дня нечистой силы, наступил еще и праздник людей, которые не представляют своей жизни без машины.

Не забудьте поздравить с этим днем всех любителей и профессионалов своего дела. А мы собрали для вас красивые, позитивные и радостные поздравления с Днем автомобилиста, эффектные открытки, картинки, стихи и пожелания.

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Поздравления с Днем автомобилиста в стихах

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Пусть легкой и радостной будет дорога,

Пусть ждут возвращения в дом у порога,

Пусть светит зеленый везде и всегда,

В маршруте обходит любая беда!

Пусть конь ваш железный забудет усталость,

Пусть Ангел отводит любую опасность,

Пусть все, кто имеют авто и права,

С пути не свернут ни за что, никогда,

Всегда достигают всех целей маршрутов,

Чтоб было приветливым каждое утро!

Поздравления с Днем автомобилиста: яркие открытки / Фото: pinterest

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Я вас, коллега, поздравляю

С Днем автомобилиста.

Везде и всюду вам желаю

Доехать очень быстро.

Пусть легким будет путь всегда,

Не подведет машина,

И не найдется никогда

Волнению причина!

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Лучшие картинки и стихи в День автомобилиста / Фото: pinterest

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Ты тот, кто дня не мыслит

Без верного руля.

С днем автомобилиста

Тебя поздравлю я.

В пути пусть не пугают

Ухабы, лед и грязь,

А светофор сияет

Зеленым каждый раз!

Поздравления с Днем автомобилиста: картинки и пожелания / Фото: pinterest

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Чтоб колодки не скрипели,

Фары в темноте горели,

Чтоб бензин не дорожал,

И домкрат без дел лежал!



Чтоб дороги без баранов,

И мотор ревел исправно,

Дружбы, радостей, побед.

Пусть горит зеленый свет.

С Днем автомобилиста: поздравительные открытки / Фото: pinterest

День автомобилиста: поздравления в прозе

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Поздравляю с Днем автомобилиста! Пусть машина всегда будет на ходу, а в жизни будут повороты только в лучшую сторону. Желаю уверенности за рулем, успеха в любой поездке, удачи на любой дороге и счастья в каждом дне.

Открытки в День автомобилиста / Фото: pinterest

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С Днем автомобилиста! Желаю гладких дорог, интересных попутчиков, адекватных участников дорожного движения, зеленых светофоров, терпения, уважения, соблюдения правил, добропорядочных стражей закона. Пусть удобными, безопасными будут ваши авто.

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Дорогие водители! Поздравляю вас с Днем автомобилиста! Пусть и дорога, и весь жизненный путь будут ровными и гладкими, без выбоин и ухабов. Будьте осторожны в пути, ведь вас очень ждут дома. С праздником!

Ранее мы рассказывали, что подарить автолюбителю на День автомобилиста.