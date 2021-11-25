День благодарения: тематические картинки и лучшие поздравления

Сегодня, 25 ноября, многие люди отмечают добрый и светлый праздник – День благодарения . Своими корнями он уходит в давние традиции американцев, но также он распространился и в другие страны. В этот день традиционно говорят слова благодарности Богу, родным и близким, окружающим просто за то, что они есть в вашей жизни.
С Днем благодарения: картинки и поздравления в стихах
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Пусть в День благодарения
К вам счастье постучится
И, как судьбы подарок,
Вдруг чудо приключится!
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Скажи спасибо перед сном
За то, что ты имеешь дом,
За то, что есть чего поесть,
За то, есть куда присесть.
За то, что у тебя есть друг,
За то, что верен твой супруг,
А если друга, мужа нет,
Тогда, за то, что видишь свет.
Еще спасибо двум ногам,
Что ходят всюду, тут и там.
Ты обо всем подумай, взвесь –
Цени, что есть сейчас и здесь!
И прежде чем ложиться спать
В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой, об одном –
Скажи спасибо перед сном.
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Желаю в День Благодарения
Добра, достатка и везения,
Чтоб был любовью полон дом,
Покой и счастье жили в нем,
Пусть каждый день из года в год
Тепло и радость вам несет!
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Чтобы в судьбе всегда у вас
Все было счастливо, сердечно и красиво,
Друг другу вы не уставайте повторять:
Благодарю тебя! За все тебе спасибо!
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В День Благодарения
Спасибо говорю
Господу за этот мир,
Который я люблю,
За добрый и уютный дом,
Счастливую семью,
За все, что я имею в нем –
Господь, благодарю!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре-2021.