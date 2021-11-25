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День благодарения: тематические картинки и лучшие поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 ноября, 05:20
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Отправляйте в День благодарения добрые пожелания и слова благодарности родным и любимым людям, друзьям и близким, знакомым и коллегам.
С Днем благодарения: поздравления и картинки
С Днем благодарения: поздравления и картинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 25 ноября, многие люди отмечают добрый и светлый праздник – День благодарения . Своими корнями он уходит в давние традиции американцев, но также он распространился и в другие страны. В этот день традиционно говорят слова благодарности Богу, родным и близким, окружающим просто за то, что они есть в вашей жизни.

С Днем благодарения: картинки и поздравления в стихах

***

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Пусть в День благодарения
К вам счастье постучится
И, как судьбы подарок,
Вдруг чудо приключится!

Красивые картинки и поздравления с Днем благодарения / Фото: pinterest
Красивые картинки и поздравления с Днем благодарения / Фото: pinterest

***

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Скажи спасибо перед сном
За то, что ты имеешь дом,
За то, что есть чего поесть,
За то, есть куда присесть.

За то, что у тебя есть друг,
За то, что верен твой супруг,
А если друга, мужа нет,
Тогда, за то, что видишь свет.

Еще спасибо двум ногам,
Что ходят всюду, тут и там.
Ты обо всем подумай, взвесь –
Цени, что есть сейчас и здесь!

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И прежде чем ложиться спать
В свою уютную кровать,
Ты вспомни, друг мой, об одном –
Скажи спасибо перед сном.

День благодарения: картинки и поздравления / Фото: pinterest
День благодарения: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Желаю в День Благодарения
Добра, достатка и везения,
Чтоб был любовью полон дом,
Покой и счастье жили в нем,
Пусть каждый день из года в год
Тепло и радость вам несет!

С Днем благодарения: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С Днем благодарения: поздравительные открытки / Фото: pinterest

***

Чтобы в судьбе всегда у вас
Все было счастливо, сердечно и красиво,
Друг другу вы не уставайте повторять:
Благодарю тебя! За все тебе спасибо!

Добрые картинки с Днем благодарения / Фото: pinterest
Добрые картинки с Днем благодарения / Фото: pinterest

***

В День Благодарения
Спасибо говорю
Господу за этот мир,
Который я люблю,

За добрый и уютный дом,
Счастливую семью,
За все, что я имею в нем –
Господь, благодарю!

Поздравления в стихах и картинках в День благодарения / Фото: pinterest
Поздравления в стихах и картинках в День благодарения / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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