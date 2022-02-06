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СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

День блаженной Ксении Петербургской-2022: тематические картинки и поздравительные открытки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 февраля, 05:10
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Поздравляем с Днем блаженной Ксении Петербургской: душевные открытки, картинки, стихи и пожелания в прозе.
День блаженной Ксении Петербургской: картинки, открытки и поздравления
День блаженной Ксении Петербургской: картинки, открытки и поздравления / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 февраля, православные отмечают значимый праздник – день блаженной Ксении Петербургской. Святая жила в конце XVIII века и за свои труды, кротость и молитвы получила от Господа дар предвидения и целительства.

Еще при жизни Ксению стали называть "чудотворица", а также "утешающая всех, кто ее просит".

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В этот святой день поздравьте не только именинниц, но также своих родных и близких, пожелайте им мудрости, гармонии и покровительства святой Ксении во всех добрых делах.

А мы сделали подборку искренних, нежных и душевных картинок и поздравлений с днем блаженной Ксении Петербургской.

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День блаженной Ксении Петербургской: милые стихи и поздравления

***

В один из морозных дней февраля,
В холодную зимнюю стужу
В народе заметили деву одну,
Скорбящую горько по мужу.

Утрата была и больна, и горька –
Сыграла судьба злую шутку.
Имущество бедным она раздала
Оставив лишь кофту да юбку.

Пройдя сквозь гонения, слезы и боль,
Шагая босой по дороге,
Не каждая сможет остаться собой,
Побыв на могильном пороге.

Печальные очи и руки пусты,
Душа, хоть жива – тосковала.
Она подаяний из рук она не брала,
А если брала – отдавала.

Блаженная Ксения – символ добра,
И кротости этого мира.
И ей не важна никакая цена –
Хоть цента, хоть целого пира.

Духовная ценность – ее идеал.
И стоя одна в чистом поле,
В молитве она это все поняла,
Блаженною став Божьей волей!

День блаженной Ксении Петербургской: поздравительные картинки / Фото: pinterest
День блаженной Ксении Петербургской: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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***

Пускай же Ксения Святая
Тебе добро лишь принесет,
Живи счастливо, бед не зная,
Успех кругом тебя пусть ждет!

День блаженной Ксении Петербургской: картинки и поздравления / Фото: pinterest
День блаженной Ксении Петербургской: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Пусть дарит Ксения святая
Благополучие, уют,
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,
И жизнь пусть будет хороша,
Теплом, надеждой и любовью
Пусть наполняется душа!

С днем блаженной Ксении Петербургской: поздравления и открытки / Фото: pinterest
С днем блаженной Ксении Петербургской: поздравления и открытки / Фото: pinterest

***

Вам в день Ксении блаженной
От души хочу желать,
Чтобы меньше на работе
Приходилось уставать,
Чтобы горе и печали
Обошли вас стороной,
И чтоб люди вас встречали
Только доброю молвой.

С днем святой Ксении: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С днем святой Ксении: поздравительные открытки / Фото: pinterest

С днем блаженной Ксении Петербургской: искренние поздравления в прозе

***

Поздравляем с днем блаженной Ксении Петербургской! Пусть добрая святая всегда помогает вам в трудные минуты, дарит здоровье и любовь, ведет на путь истинный, способствует в достижении поставленных целей.

Поздравления с днем блаженной Ксении Петербургской: яркие картинки / Фото: pinterest
Поздравления с днем блаженной Ксении Петербургской: яркие картинки / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Днем блаженной Ксении Петербургской! Желаю всегда любить, надеяться, верить и не оставлять свое сердце в сумраке грусти и разочарований. Пусть каждый новый день дарит счастье, радость и светлую улыбку!

День блаженной Ксении Петербургской: поздравления и картинки / Фото: pinterest
День блаженной Ксении Петербургской: поздравления и картинки / Фото: pinterest

***

В День святой Ксении желаю, чтобы она не оставляла вас в трудные времена, освещала путь, дарила веру и надежду на лучшее.

***

Поздравляю с Днем святой Ксении Петербургской! От всего сердца желаю щедрости души, праведных деяний, небесной благодати, истинных ценностей жизни, искренних молитв и крепкой веры.

Ранее мы рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать в день блаженной Ксении Петербургской.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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