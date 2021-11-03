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День Казанской иконы Божией Матери-2021: что можно и нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 ноября, 16:52
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Завтра православные празднуют Казанскую икону Божией Матери: узнайте главные традиции и запреты дня
День Казанской иконы Божией Матери: главные традиции
День Казанской иконы Божией Матери: главные традиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Осеннее празднование Казанской иконы Божией Матери приходится на 4 ноября. Это один из особо значимых и почитаемых чудотворных образов Богоматери с Младенцем у православных.

Казанскую икону Богородицы называли покровительницей женщин и детей, а сам день – "бабским праздником". Это связывали с тем, что первой чудотворный образ увидела маленькая девочка, которой во сне явилась Пречистая Дева и указала место, в котором лежит утерянная святыня.

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Что можно делать в День Казанской иконы Божией Матери

В праздник хорошо пойти в церковь и помолиться. Просьбы Богородице касаются многих важных для людей тем: исцеление от болезней, предохранение от бедствий и пожаров, защита от врагов, урожай, благословение на свадьбу, зачатие и рождение детей, семейное благополучие.

Издавна 4 ноября считалось очень хорошей датой для свадеб. Люди верили, что браки, заключенные в этот день, будут крепкими, дружными и верными, потому что сама Божья Матерь благословляет молодых на супружество и счастливую семейную жизнь.

В народе подметили, что дождь в день Казанской иконы Божией Матери принесет плодородие и богатый урожая в следующем году.

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День Казанской иконы Божией Матери: что нельзя делать

  • в церковный праздник, посвященный такой значимой иконе, ни в коем случае нельзя ругаться, выяснять отношения, ссориться и скандалить;
  • нельзя плохо думать, осуждать, завидовать и отзываться о людях: коллегах, знакомых, друзьях, а тем более – о родных и близких;
  • не нужно злоупотреблять спиртными напитками, даже в праздник;
  • нельзя заниматься серьезной и грязной домашней работой: стирать, убирать, шить, вышивать, пилить, рубить, копать и т.д.;
  • не стоит в этот день начинать новые дела;
  • лучше не уезжать никуда из дома, особенно в дальнюю дорогу;
  • не желательно занимать и одалживать деньги;
  • ни в коем случае нельзя отказывать кому-то в просьбе.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре-2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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