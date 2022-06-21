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День летнего солнцестояния-2022: что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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21 июня, 07:10
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Избегайте черной одежды и не завешивайте окна шторами
День летнего солнцестояния: что можно, а что нельзя делать
День летнего солнцестояния: что можно, а что нельзя делать / Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня наступил самый длинный день в году – День летнего солнцестояния . Это время, когда миром правит солнце и свет, а вот для тьмы отведен совсем короткий срок. Но вот далее с каждым днем световое время, увы, будет уменьшаться, а ночь, наоборот, расти.

Люди издавна верили, что День летнего солнцестояния – подходящая дата, чтобы изменить жизнь к лучшему , принять важное решение, сделать что-то значимое, чтобы привлечь к себе счастье и удачу.

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В то же время, этот день напичкан множеством запретов, нарушить которые нельзя. Как правильно себя вести, что можно, а что категорически нельзя делать в День летнего солнцестояния , 21 июня, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте в нашей статье.

День летнего солнцестояния: что можно, а что нельзя делать

  • В этот день нельзя проспать рассвет , потому что это самый сильный момент в энергетическом смысле, когда мысли могут материализоваться, а желания – исполниться.
  • Нельзя держать зашторенными окна , иначе солнце жизни пройдет мимо и не заглянет в них.
  • Не стоит пользоваться лампочками , а лучше отдать предпочтение живому огню – кострам и свечам.
  • Следите за своим разговором и старайтесь избегать формулировок с частицей "не" . Фразы должны быть жизнеутверждающими.
  • Не нужно надевать на себя черную одежду . Отдайте предпочтение солнечным оттенкам, чтобы привлечь его энергию – желтый, красный, оранжевый цвет.
  • Вы должны себе нравиться, так что гоните прочь депрессию, уныние и тоску .
  • В День летнего солнцестояния категорически нельзя ссориться, скандалить и кричать.
  • Ни в коем случае не подавляйте свои творческие порывы и желания . Природа в этот день сама диктует, что для вас лучше. А потому прислушивайтесь к своей интуиции.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2022 года в Украине. Также рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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