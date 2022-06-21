День летнего солнцестояния-2022: что нельзя делать

Избегайте черной одежды и не завешивайте окна шторами

День летнего солнцестояния: что можно, а что нельзя делать / Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня наступил самый длинный день в году – День летнего солнцестояния . Это время, когда миром правит солнце и свет, а вот для тьмы отведен совсем короткий срок. Но вот далее с каждым днем световое время, увы, будет уменьшаться, а ночь, наоборот, расти.

Люди издавна верили, что День летнего солнцестояния – подходящая дата, чтобы изменить жизнь к лучшему , принять важное решение, сделать что-то значимое, чтобы привлечь к себе счастье и удачу.

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В то же время, этот день напичкан множеством запретов, нарушить которые нельзя. Как правильно себя вести, что можно, а что категорически нельзя делать в День летнего солнцестояния , 21 июня, чтобы не навлечь на себя неприятности, читайте в нашей статье.

День летнего солнцестояния: что можно, а что нельзя делать

В этот день нельзя проспать рассвет , потому что это самый сильный момент в энергетическом смысле, когда мысли могут материализоваться, а желания – исполниться.

, потому что это самый сильный момент в энергетическом смысле, когда мысли могут материализоваться, а желания – исполниться. Нельзя держать зашторенными окна , иначе солнце жизни пройдет мимо и не заглянет в них.

, иначе солнце жизни пройдет мимо и не заглянет в них. Не стоит пользоваться лампочками , а лучше отдать предпочтение живому огню – кострам и свечам.

, а лучше отдать предпочтение живому огню – кострам и свечам. Следите за своим разговором и старайтесь избегать формулировок с частицей "не" . Фразы должны быть жизнеутверждающими.

. Фразы должны быть жизнеутверждающими. Не нужно надевать на себя черную одежду . Отдайте предпочтение солнечным оттенкам, чтобы привлечь его энергию – желтый, красный, оранжевый цвет.

. Отдайте предпочтение солнечным оттенкам, чтобы привлечь его энергию – желтый, красный, оранжевый цвет. Вы должны себе нравиться, так что гоните прочь депрессию, уныние и тоску .

. В День летнего солнцестояния категорически нельзя ссориться, скандалить и кричать.

и кричать. Ни в коем случае не подавляйте свои творческие порывы и желания . Природа в этот день сама диктует, что для вас лучше. А потому прислушивайтесь к своей интуиции.

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