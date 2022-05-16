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Когда будет летнее солнцестояние в 2022 году: точная дата и время

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 мая, 17:16
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Узнайте, когда наступит день летнего солнцестояния в 2022 году
День летнего солнцестояния
День летнего солнцестояния / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Когда наступит день летнего солнцестояния в 2022 году , что он означает, почему это самый длинный день в году, как ведет себя Солнце в этот период, узнайте в нашей статье.

День летнего солнцестояния-2022: дата и время

2022 год не является високосным, а потому летнее солнцестояние выпадает на 21 июня . Тогда как в високосные годы эта дата обычно переносится на 20-е число первого летнего месяца.

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Летнее солнцестояние состоится в полдень, в 12 часов 13 минут по киевскому времени.

Самый длинный день в году продлится 17 часов и 33 минуты . А самая короткая ночь будет длиться менее 6,5 часов , т.е. всего четверть суток.

Летнее солнцестояние: что означает

На самом деле Солнце не останавливается ни на минуту в своем движении по небосклону. Но именно в этот день оно поднимается на максимально высокую точку над Землей , и создается впечатление, что оно на какое-то время зависает в зените, как будто стоит и никуда не движется.

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Летнее солнцестояние – это астрономическое явление , которое происходит, когда наклон оси вращения Земли относительно Солнца принимает свое наименьшее значение – 23,27 градуса.

Это значит, что в какой-то момент Земля максимально разворачивается своим Северным полушарием на Солнце .

С дня летнего солнцестояния в Северном полушарии начинается астрономическое лето . Кроме того, день начинает убывать, а ночь, наоборот, расти. Так продлится до самого дня зимнего солнцестояния, 22 декабря.

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Ранее мы рассказывали о ретроградных планетах 2022 года, точных датах и влиянии на людей. А еще публиковали прогноз ведического астролога, какая дата окончания войны в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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