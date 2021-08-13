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День левши-2021: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
13 августа, 08:05
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В Международный день левши-2021 отправляйте веселые поздравления и яркие открытки всем знакомым левшам
Сегодня Международный день левши 2021
Сегодня Международный день левши 2021 / Фото: Depositphotos

Сегодня, 13 августа, мир отмечает Международный день левши. Если у вас есть друзья, родные, знакомые, коллеги, у которых левая рука работает больше, чем правая, обязательно поздравьте их с Днем левши. Мы подготовили прикольные поздравления, веселые открытки, стихи и пожелания в праздник всех левшей.

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День левши: поздравления с праздником в стихах

***

Левой или правой держим ручку мы,
Все это неважно, но почему-то говорят,
Что левшой им быть непросто,
За их почерком следят.
Каждый день за партой сидя,
Им учитель все твердит:
"Вы должны писать опрятно,
Чисто, ровно, аккуратно".
Так давайте мы поздравим
Всех левшей на всей планете,
Пожелаем им терпения
И всегда веселого настроения!

Поздравления с Днем левши 2021
Поздравления с Днем левши 2021 / Фото: Bipbap

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Прикольное смс с Днем левши

***

Пишу вам поздравление я левою рукой,
А потому что больше не умею никакой.

Поздравления с Днем левши 2021
Поздравления с Днем левши 2021 / Фото: Bipbap

Короткие поздравления с Днем левши-2021

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***

С рожденья не таким, как все,
Ты был и остаешься по сей день.
Левой рукой писал записки мне,
Оправдываясь тем, что правой тебе лень.

Ты не такой, как все! Гордись же этим!
Один на тысячу, в отличье от правшей.
Ты избранный на этом свете,
С международным тебя днем левшей!

Поздравления с Днем левши 2021
Поздравления с Днем левши 2021 / Фото: Bipbap

Прикольные поздравления с Днем левши-2021

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***

У ярких людей сегодня праздник,
День левшей пришел прекрасный,
Мы вас поздравляем от чистого сердца,
Пусть в сказку откроется из тайная дверца,
Ведь ваша особенность так гениальна,
Великие были, как вы, уникальны,
Чтоб в жизни вы были номер один
И покоряли побольше вершин,
Желаем вам мира, добра и здоровья,
Чтоб каждый день вы были довольны!

Позитивное поздравление левши с праздником

***

Если ты левшой родился –
Не стесняйся, не робей.
Я тебя хочу поздравить
Персонально с Днем левшей!

Левшей считают самыми талантливыми и умными – правда это или миф? Смотрите видео

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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