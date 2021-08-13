День левши-2021: прикольные картинки, поздравительные открытки и добрые пожелания

В Международный день левши-2021 отправляйте веселые поздравления и яркие открытки всем знакомым левшам

Сегодня Международный день левши 2021 / Фото: Depositphotos

Сегодня, 13 августа, мир отмечает Международный день левши. Если у вас есть друзья, родные, знакомые, коллеги, у которых левая рука работает больше, чем правая, обязательно поздравьте их с Днем левши. Мы подготовили прикольные поздравления, веселые открытки, стихи и пожелания в праздник всех левшей.

Реклама

День левши: поздравления с праздником в стихах

***

Левой или правой держим ручку мы,

Все это неважно, но почему-то говорят,

Что левшой им быть непросто,

За их почерком следят.

Каждый день за партой сидя,

Им учитель все твердит:

"Вы должны писать опрятно,

Чисто, ровно, аккуратно".

Так давайте мы поздравим

Всех левшей на всей планете,

Пожелаем им терпения

И всегда веселого настроения!

Поздравления с Днем левши 2021 / Фото: Bipbap

Реклама

Прикольное смс с Днем левши

***

Пишу вам поздравление я левою рукой,

А потому что больше не умею никакой.

Поздравления с Днем левши 2021 / Фото: Bipbap

Короткие поздравления с Днем левши-2021

Реклама

***

С рожденья не таким, как все,

Ты был и остаешься по сей день.

Левой рукой писал записки мне,

Оправдываясь тем, что правой тебе лень.

Ты не такой, как все! Гордись же этим!

Один на тысячу, в отличье от правшей.

Ты избранный на этом свете,

С международным тебя днем левшей!

Поздравления с Днем левши 2021 / Фото: Bipbap

Прикольные поздравления с Днем левши-2021

Реклама

***

У ярких людей сегодня праздник,

День левшей пришел прекрасный,

Мы вас поздравляем от чистого сердца,

Пусть в сказку откроется из тайная дверца,

Ведь ваша особенность так гениальна,

Великие были, как вы, уникальны,

Чтоб в жизни вы были номер один

И покоряли побольше вершин,

Желаем вам мира, добра и здоровья,

Чтоб каждый день вы были довольны!

Позитивное поздравление левши с праздником

***

Если ты левшой родился –

Не стесняйся, не робей.

Я тебя хочу поздравить

Персонально с Днем левшей!

Левшей считают самыми талантливыми и умными – правда это или миф? Смотрите видео

Ранее мы рассказывали, сколько выходных будет на День Независимости Украины-2021.