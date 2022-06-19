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День медика-2022: тематические картинки, поздравительные открытки и пожелания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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19 июня, 06:40
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Поздравляем с Днем медицинского работника-2022 и предлагаем красивые открытки и поздравления для медиков.
С Днем медицинского работника: сердечные поздравления и яркие картинки
С Днем медицинского работника: сердечные поздравления и яркие картинки / Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня, помимо Дня отца отмечается еще один популярный и значимый праздник – День медицинского работника . Ежегодно он чествуется в третье воскресенье июня.

Мы сделали для вас подборку картинок и открыток с Днем медика, а также стихов, поздравлений и пожеланий своими словами, которые вы можете отправить врачам, медсестрам, фельдшерам, лаборантам и всем тем, кто связал свою деятельность с медициной.

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Красивые поздравления с Днем медика в стихах

***

Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен, почетен и нужен,
Ведь без вас человек – никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!

С Днем медика: красивые картинки / Фото: pexels
С Днем медика: красивые картинки / Фото: pexels

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***

Сегодня поздравляем всех,
Кто носит имя "медработник".
Пусть вам сопутствует успех,
Побольше мыслей беззаботных.

За милосердие, добро,
За сердце чуткое, большое
Желаем, чтоб всегда везло
И не встречалось в жизни горе!

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Лучшие поздравления в День медика / Фото: pexels
Лучшие поздравления в День медика / Фото: pexels

***

В мире нет труда почетней,
Благородней и важней!
Жизнь спасает медработник,
Лечит он простых людей.

Я желаю вам здоровья,
Крепких нервов, много сил,
Счастья личного, удачи,
Веры, мужества, любви!

День медицинского работника: эффектные открытки / Фото: bonnycards
День медицинского работника: эффектные открытки / Фото: bonnycards

День медика: поздравления в прозе

***

Поздравляю с Днем медика! Желаю заботиться не только о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь дарит вам радостные моменты и добрые отношения, пусть вам всегда сопутствует успех в вашем нелегком труде и не покидает хорошее настроение.

Поздравления с Днем медика / Фото: pinterest
Поздравления с Днем медика / Фото: pinterest

***

Поздравляем всех медиков с профессиональным праздником. Ваша работа – это важнейший труд, несущий добро, заботу и тепло, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем вам успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

Яркие картинки в День медика / Фото: pinterest
Яркие картинки в День медика / Фото: pinterest

***

Поздравляем с профессиональным праздником тех людей, чей белый халат служит для пациентов символом надежды, помощи и облегчения страданий. Желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия, спокойствия и счастья в ваших семьях. Пусть благодарные вам люди на долгие годы запомнят ваш добросовестный труд, ответственность и заботу.

День медицинского работника: поздравляем / Фото: pinterest
День медицинского работника: поздравляем / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, когда День Конституции-2022 в Украине. А еще смотрите, кого и когда можно поздравлять с именинами в июне 2022 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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