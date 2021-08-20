Лайфхакер
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Как выбрать дыню

Как помыть окно

Как выгодно шопиться

Как продлить загар

Как собрать урожай

Как разжечь костер
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

День Независимости Украины-2021: история и значение праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
20 августа, 16:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
24 августа украинцы отмечают 30-летие важнейшего государственного праздника в честь Акта провозглашения независимости Украины.
День Независимости Украины
День Независимости Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году самый главный государственный праздник День Независимости Украины отмечает свой 30-летний юбилей. Что нужно знать о Дне Независимости, что за история у этого дня, какое он имеет значение, а также как украинцы будут отдыхать в 2021 году, читайте в нашей статье.

Реклама

Читайте также:

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

День Независимости Украины-2021: даты выходных

Ежегодно День Независимости Украины отмечается 24 августа. Это официальный государственный праздник и выходной день. В 2021 году он выпадает на вторник, тем не менее, украинцы получат целых четыре выходных дня.

Благодаря тому, что украинское правительство рекомендовало перенос рабочего дня с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа, у нас будут пролонгированные выходные: с субботы, 21 августа, по вторник, 24-е число.

День Независимости Украины: история и значение праздника

Реклама

Верховный совет УССР 24 августа 1991 года принял Акт провозглашения независимости Украины . Этот момент считается значимой и отправной точкой в истории возрождения нашего государства, а также обретения Украиной своей свободы и независимости.

Спустя три месяца, в декабре 1991 года, был проведен всеукраинский референдум , на котором граждане озвучили свое мнение по поводу самостоятельности и независимости своей страны.

И уже 20 февраля 1992 года правительство Украины издало постановление "О Дне Независимости Украины" , в котором написано: "Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Смотрите видеотест на независимость в честь 30-летия независимости Украины:

Реклама

Ранее мы рассказывали, с чем носить вышиванку в День Независимости: 4 образа в этно-стиле.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Напоминалка
ДО КОНЦА ЛЕТА ОСТАЛОСЬ
дней
часов
минут
секунд
Как не сгореть на пляже
Простые лайфхаки
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Поздравления на все случаи жизни
Лунный календарь на неделю
16 - 22 августа
Как Луна влияет на нашу жизнь
Наконец-то, отпуск!
Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось
Хакнуть
Для настоящего кулинара
Больше хаков
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять