День Независимости Украины-2021: история и значение праздника

24 августа украинцы отмечают 30-летие важнейшего государственного праздника в честь Акта провозглашения независимости Украины.

День Независимости Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году самый главный государственный праздник День Независимости Украины отмечает свой 30-летний юбилей. Что нужно знать о Дне Независимости, что за история у этого дня, какое он имеет значение, а также как украинцы будут отдыхать в 2021 году, читайте в нашей статье.

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День Независимости Украины-2021: даты выходных

Ежегодно День Независимости Украины отмечается 24 августа. Это официальный государственный праздник и выходной день. В 2021 году он выпадает на вторник, тем не менее, украинцы получат целых четыре выходных дня.

Благодаря тому, что украинское правительство рекомендовало перенос рабочего дня с понедельника, 23 августа, на субботу, 28 августа, у нас будут пролонгированные выходные: с субботы, 21 августа, по вторник, 24-е число.

День Независимости Украины: история и значение праздника

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Верховный совет УССР 24 августа 1991 года принял Акт провозглашения независимости Украины . Этот момент считается значимой и отправной точкой в истории возрождения нашего государства, а также обретения Украиной своей свободы и независимости.

Спустя три месяца, в декабре 1991 года, был проведен всеукраинский референдум , на котором граждане озвучили свое мнение по поводу самостоятельности и независимости своей страны.

И уже 20 февраля 1992 года правительство Украины издало постановление "О Дне Независимости Украины" , в котором написано: "Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины постановляет считать день 24 августа Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины".

Смотрите видеотест на независимость в честь 30-летия независимости Украины:

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