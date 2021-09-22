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День осеннего равноденствия-2021: яркие поздравления и тематические картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
22 сентября, 05:10
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Сегодня день уравнялся с ночью, и стартовала астрономическая осень – чем не повод адресовать красивые поздравления родным и любимым людям.
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Поздравляем всех с Днем осеннего равноденствия! Пусть каждый день наполняется радостью, позитивом, улыбками, теплом и добрыми новостями.

А мы подготовили эффектные поздравительные открытки, красивые стихи и пожелания в прозе, яркие картинки и смс с Днем осеннего равноденствия 22 сентября.

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День осеннего равноденствия: красивые поздравления в стихах

***

В осеннее равноденствие
Забудьте о противоречиях,
Пусть будет равноправие,
А значит – взаимодействие!

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Осеннее равноденствие: позитивные картинки и поздравления
Осеннее равноденствие: позитивные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

***

С осенним равноденствием
Тебя я поздравляю,
И солнце встретить радостно,
С улыбкою желаю.

Пусть осень будет доброй
И ласковой к тебе,
И пусть она добавит
Любви твоей судьбе.

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С Днем осеннего равноденствия: поздравительные открытки
С Днем осеннего равноденствия: поздравительные открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

***

Осень на дворе стоит,
Листья кистью золотит,
И сегодня день и ночь
Одинаковы точь-в-точь!

Равноденствие настало,
Солнца вдвое меньше стало,
Пусть оно вам принесет
Счастье, радость на весь год!

Яркие поздравления в День осеннего равноденствия
Яркие поздравления в День осеннего равноденствия / Фото: Pinterest

***

В костре багряном осень прогорает,
От пряных трав кружится голова,
Сегодня равноденствие вступает
В природой ему данные права.

Подарит осень добрые мгновенья
И светлые надежды принесет,
Пусть искры счастья в этом настроенье
Тебя согреют весь грядущий год!

Картинки и открытки с осенним равноденствием
Картинки и открытки с осенним равноденствием / Фото: Коллаж: Сегодня

***

День с ночью, словно брат с сестрой,
Сегодня повстречались.
И долготой своею вновь
Друг с другом поравнялись.

Земле пора и на покой,
Пусть день короче станет,
Пусть спит она, чтобы весной
Вновь ото сна воспрянуть.

Осеннее равноденствие: короткие стихи
Осеннее равноденствие: короткие стихи / Фото: sunbouquet

***

В день равноденствия я вас
Сердечно поздравляю,
Покоя и гармонии
Вам в сердце пожелаю.

Листва пусть укроет
От бед и обид,
И путь к равновесию
Будет открыт.

День осеннего равноденствия 2021: красивые стихи и пожелания
День осеннего равноденствия 2021: красивые стихи и пожелания / Фото: sunbouquet

Поздравления в прозе своими словами в День осеннего равноденствия

***

Поздравляю с Днем осеннего равноденствия! Пусть жизнь подарит побольше ярких моментов и сбудутся самые лучшие и заветные желания! Пусть каждый день будет радостным и счастливым, несмотря на скупость солнечных лучей и удлиненные ночи. Пусть на чаше весов будет не добро и зло, а хорошо и еще лучше!

Поздравления своими словами в День осеннего равноденствия
Поздравления своими словами в День осеннего равноденствия / Фото: Коллаж: Сегодня

***

В День осеннего равноденствия хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи, ярких впечатлений, неизменного благополучия, щедрого добра, светлой радости, бескрайней любви и безбрежного счастья! Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.

Осеннее равноденствие: яркие картинки и поздравления
Осеннее равноденствие: яркие картинки и поздравления / Фото: bonnycards

***

С Днем осеннего равноденствия! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается, деньги прибавляются и Солнце не кончается! Счастья, радости и душевной гармонии, ярких впечатлений и теплых встреч, настоящей любви!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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