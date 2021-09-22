День осеннего равноденствия-2021: яркие поздравления и тематические картинки

Поздравляем всех с Днем осеннего равноденствия! Пусть каждый день наполняется радостью, позитивом, улыбками, теплом и добрыми новостями.
А мы подготовили эффектные поздравительные открытки, красивые стихи и пожелания в прозе, яркие картинки и смс с Днем осеннего равноденствия 22 сентября.
День осеннего равноденствия: красивые поздравления в стихах
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В осеннее равноденствие
Забудьте о противоречиях,
Пусть будет равноправие,
А значит – взаимодействие!
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С осенним равноденствием
Тебя я поздравляю,
И солнце встретить радостно,
С улыбкою желаю.
Пусть осень будет доброй
И ласковой к тебе,
И пусть она добавит
Любви твоей судьбе.
***
Осень на дворе стоит,
Листья кистью золотит,
И сегодня день и ночь
Одинаковы точь-в-точь!
Равноденствие настало,
Солнца вдвое меньше стало,
Пусть оно вам принесет
Счастье, радость на весь год!
***
В костре багряном осень прогорает,
От пряных трав кружится голова,
Сегодня равноденствие вступает
В природой ему данные права.
Подарит осень добрые мгновенья
И светлые надежды принесет,
Пусть искры счастья в этом настроенье
Тебя согреют весь грядущий год!
***
День с ночью, словно брат с сестрой,
Сегодня повстречались.
И долготой своею вновь
Друг с другом поравнялись.
Земле пора и на покой,
Пусть день короче станет,
Пусть спит она, чтобы весной
Вновь ото сна воспрянуть.
***
В день равноденствия я вас
Сердечно поздравляю,
Покоя и гармонии
Вам в сердце пожелаю.
Листва пусть укроет
От бед и обид,
И путь к равновесию
Будет открыт.
Поздравления в прозе своими словами в День осеннего равноденствия
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Поздравляю с Днем осеннего равноденствия! Пусть жизнь подарит побольше ярких моментов и сбудутся самые лучшие и заветные желания! Пусть каждый день будет радостным и счастливым, несмотря на скупость солнечных лучей и удлиненные ночи. Пусть на чаше весов будет не добро и зло, а хорошо и еще лучше!
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В День осеннего равноденствия хочу пожелать крепкого здоровья, хорошего настроения, удачи, ярких впечатлений, неизменного благополучия, щедрого добра, светлой радости, бескрайней любви и безбрежного счастья! Пусть тепло и уют всегда наполняют ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, а желания исполняются при одной мысли о них.
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С Днем осеннего равноденствия! Пусть все мечты сбываются, желания исполняются, цели достигаются, здоровье улучшается, деньги прибавляются и Солнце не кончается! Счастья, радости и душевной гармонии, ярких впечатлений и теплых встреч, настоящей любви!
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