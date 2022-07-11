День Петра и Павла: что категорически нельзя делать

В этот праздник есть необычный запрет на овощи и фрукты нового урожая.

День Петра и Павла: что можно и нельзя делать / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Завтра, 12 июля, православные отмечают великий праздник – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. А в народе праздник называется Петров день .

По церковному преданию, дата почитания была организована в честь двух апостолов и ближайших учеников Иисуса Христа , которые приняли мученическую смерть во имя своей веры.

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Как и многие другие церковные праздники, Петров день имеет свои особенности и запреты. Узнайте, что нельзя делать в праздник Петра и Павла .

День Петра и Павла: главные запреты праздника

Несмотря на то, что апостолы Петр и Павел считаются покровителями рыбаков, в этот день нельзя купаться . Зато можно ловить рыбу, из которой хозяйки старались приготовить самые разнообразные блюда, чтобы в семье царила атмосфера мира и любви.

. Зато можно ловить рыбу, из которой хозяйки старались приготовить самые разнообразные блюда, чтобы в семье царила атмосфера мира и любви. В День Петра и Павла нельзя заниматься домашними делами : стирать, шить, вышивать, убирать и выполнять другую работу.

: стирать, шить, вышивать, убирать и выполнять другую работу. В течение всего праздника категорически нельзя ругаться , выяснять отношения или желать что-нибудь плохое окружающим.

, выяснять отношения или желать что-нибудь плохое окружающим. Также в этот великий праздник старайтесь не впадать в уныние и грусть , не думайте о негативе. Чтобы развеять плохие мысли, на Петра и Павла лучше пойти в церковь на службу и помолиться.

, не думайте о негативе. Чтобы развеять плохие мысли, на Петра и Павла лучше пойти в церковь на службу и помолиться. По народным наблюдениям, в этот церковный праздник нельзя давать или брать что-то взаймы .

. В день Петра и Павла звери становятся агрессивными и даже могут напасть на человека, а потому нельзя ходить в лес .

. Запрет накладывается на овощи и фрукты нового урожая – их нельзя есть в день Петра и Павла, иначе в будущем году будет плохой урожай.

– их нельзя есть в день Петра и Павла, иначе в будущем году будет плохой урожай. В праздник Петра и Павла нельзя заниматься огородом или садом , лучше заменить тяжелый физический труд на молитву и духовные размышления.

, лучше заменить тяжелый физический труд на молитву и духовные размышления. Супругам в этот праздник следует воздержаться от интимной близости .

. На Петра и Павла православная церковь не проводит таинство венчания .

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