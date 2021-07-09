День Петра и Павла: главные обычаи в праздник

12 июля отмечается великий церковный праздник – день святых апостолов Петра и Павла. Какие интересные обычаи соблюдали наши предки в этот день и на какие приметы обращали внимание, читайте в нашей статье.
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Главные обычаи праздника Петра и Павла
- Православная церковь в день памяти апостолов восхваляет духовную крепость святого Петра и разум святого Павла, а также прославляет образ обращения согрешающих и исправляющихся. Ведь Петр изначально отверг Христа, но затем покаялся. А Павел сразу сопротивлялся проповеди Иисуса, однако позже уверовал.
- В Петров день люди шли в церковь, ставили свечки и молились у иконы апостолов. Святых просили об укреплении веры, если возникали какие-то сомнения.
- В народе день Петра и Павла называли срединой лета, когда вступали в силу сорок жарких дней.
- Издавна многие обычаи праздника были посвящены солнцу. С раннего утра люди встречали рассвет, чтобы увидеть, как солнце "играет", т.е. переливается над горизонтом.
- Также во время праздничных гуляний обязательным атрибутом было катание на качелях. Люди старались взлететь как можно выше, чтобы оказаться ближе к солнцу.
- В это время как раз заканчивался многодневный Петров Пост, начинался период свадеб и пора сенокоса.
- Гулянья заканчивались общей праздничной трапезой. Святые Петр и Павел считались покровителями рыбаков, а потому на столе обязательно должны быть рыбные блюда – это сулило достаток и хороший улов.
- Еще один интересный обычай – запрет на работу в поле. Люди верили, что в день Петра и Павла нельзя тревожить хлебные колосья, чтобы не испортить урожай.
Также в День Петра и Павла обращали внимание на приметы
- если на Петров день идет дождь – весь сенокос будет мокрым;
- переменчивая погода на Петров день обещает плодородие;
- а вот если Петровки холодные – год будет голодный;
- Петр и Павел час убавил, дни становятся короче.
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