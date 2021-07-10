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День Петра и Павла: обряды и заговоры на любовь, отношения и желания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
10 июля, 14:46
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Как наладить отношения, как встретить свою судьбу, как удержать мужа, как исполнить желание: действующие заговоры и обряды в Петров день 12 июля
Обряды в День Петра и Павла
Обряды в День Петра и Павла / Фото: Unsplash

Близится важный церковный праздник и сильнейший в энергетическом смысле день – святых апостолов Петра и Павла, который наступит в разгар лета, 12 июля.

Этот день связан со многими народными традициями и обычаями, которые помогали налаживать жизнь, улучшать судьбу, встречать свою половинку. Какие обряды и заговоры проводили наши предки в этот день, читайте в нашей статье.

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Обряды и заговоры на Петра и Павла

  • Ритуал на Петра и Павла, чтобы наладить испорченные отношения с людьми

Встречая человека, с которым у вас почему-то испортились отношения, пожмите ему руку и мысленно произнесите заговор: "Петр и Павел нас свели, крестом осенили, на дружбу благословили, примириться поручили, пусть отныне и до века наши сердца будут полны любви и тепла друг к другу. Аминь". После этого внимательно посмотрите человеку в глаза и искренне улыбнитесь ему.

  • Обряд на Петра и Павла, чтобы улучшить отношения

На Петра и Павла люди ходили друг к другу в гости. При этом, чтобы дружба не ослабевала, а отношения еще больше крепли, обязательно приносили гостинцы и обменивались подарками. Лучшим подарком считался рушник с вышивкой или же простое полотенце. А чтобы оно стало оберегом, его заговаривали. Для этого нужно провести ритуал: зажечь две свечи, положить между ними сложенное полотенце и произнести заговор: "Не своими руками, а божественным знанием наделяю тебя силой волшебной, силой защитной. Береги от зла и от колдовства, от недруга и от колдуна, от беса и от злого духа. Аминь".

  • Ритуал в Петров день для исполнения желаний

У родственников или людей, близких по взглядам и мировоззрению, энергетика настроена на одну волну. А потому, когда вы находитесь в кругу друзей или семьи, ваши магические способности усиливаются в два раза. В этом случае вы можете загадать желание, которое имеет все шансы сбыться. Подумайте о своем желании, соедините вместе ладони и с закрытыми глазами произнесите заговор: "Что хочу, то и получу. Аминь!"

  • Заговор в Петров день на скорую свадьбу

В старину молодежь верила, что в день Петра и Павла можно приблизить судьбоносную встречу, поскорее жениться или выйти замуж и обрести счастье в семье. Для этого рано поутру трижды читали заговор: "Господи, истинный Спаситель Христос и Пресвятая Богородица, Матерь Божия, все святые угодники Господни и ангелы, архангелы и великие апостолы Петр и Павел! Услышьте мою молитву и не оставьте мою просьбу. Наверните сердце раба Божьего (имя) ко мне, рабе Божьей (имя). Господи, введи его, раба Божьего (имя), в истинную совесть Твою. Господи, соедини, как соединил навсегда в вере апостолов Петра и Павла. Соедини браком меня, рабу Твою (имя), с рабом Твоим (имя)".

  • Ритуал на Петра и Павла для крепкой семьи

Многие женщины проводили ритуалы со своими мужьями, чтобы они были верными, не ходили налево, и семья была крепкой. В ночь на 12 июля жена незаметно оплетала ноги спящего мужа красной ниткой, крещенной в церкви еще на Крещение. При этом мысленно читала заговор, который крепко привязывал к ней мужа: "Как эта красная нить крепка, так и твоя любовь будет крепка ко мне. Как эта красная нить держит тебя, пусть и твоя любовь ко мне не порвется вовеки веков. Аминь".

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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