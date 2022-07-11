День Петра и Павла: традиции и обычаи праздника

В этот день старались встретить солнце, украсить травами жилище и пойти в церковь.

Праздник Петра и Павла: главные традиции / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Близится значимый церковный праздник – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, который наступит 12 июля. В этот день чтится память апостолов Петра и Павла – ближайших Христовых учеников и последователей, которые приняли мученическую смерть ради своей веры.

Как правильно провести Петров день, согласно народным традициям, чтобы в доме воцарился мир, удача и счастье, узнайте в нашей статье.

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День Петра и Павла: традиции праздника

Наряду с праздником Ивана Купала, день апостолов Петра и Павла составляет единый праздничный цикл, посвященный полному расцвету природных сил, лету, сельскохозяйственным работам, первым сборам урожая, сенокосу, периоду свадеб.

Обычно к этому празднику люди старались навести порядок в доме и во дворе, делали косметический ремонт, украшали дом зеленью , цветами и вышитыми рушниками.

, цветами и вышитыми рушниками. На Петров день шли на в церковь с букетами и венками, ставили свечки, стояли службу и молились святым апостолам о об укреплении веры, благополучии в доме и о будущем урожае.

с букетами и венками, ставили свечки, стояли службу и молились святым апостолам о об укреплении веры, благополучии в доме и о будущем урожае. Издавна многие обычаи праздника были посвящены солнцу. С раннего утра люди встречали рассвет , чтобы увидеть, как солнце "играет", т.е. переливается над горизонтом.

, чтобы увидеть, как солнце "играет", т.е. переливается над горизонтом. На Петров день завершался многодневный пост , а потому люди собирались всей семьей за одним праздничным столом.

, а потому люди собирались всей семьей за одним праздничным столом. Святые Петр и Павел считались покровителями рыбаков, а потому на столе обязательно должны быть рыбные блюда – это обещало достаток и хороший улов.

– это обещало достаток и хороший улов. Хозяйки в этот праздник пекли пончики – мандрики . Согласно легенде, когда святые Петр и Павел путешествовали по миру, один такой пончик у них украла кукушка. И за это Господь наказал ее, запретив куковать в период праздника.

. Согласно легенде, когда святые Петр и Павел путешествовали по миру, один такой пончик у них украла кукушка. И за это Господь наказал ее, запретив куковать в период праздника. А еще в день Петра и Павла устраивали празднества , ярмарки, народные гуляния с танцами и песнями.

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