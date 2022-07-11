Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харьков под обстрелом ❓ Деоккупация Юга 🎆 "Хлопки" в России 📺 Пояснює Панюта

Спасаем кору

Как хранить лекарства

Качество сыра

Собака грызет вещи

Польза огурцов

Уход за малиной
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

День Петра и Павла: традиции и обычаи праздника

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июля, 15:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этот день старались встретить солнце, украсить травами жилище и пойти в церковь.
Праздник Петра и Павла: главные традиции
Праздник Петра и Павла: главные традиции / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Близится значимый церковный праздник – День святых, славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, который наступит 12 июля. В этот день чтится память апостолов Петра и Павла – ближайших Христовых учеников и последователей, которые приняли мученическую смерть ради своей веры.

Как правильно провести Петров день, согласно народным традициям, чтобы в доме воцарился мир, удача и счастье, узнайте в нашей статье.

Реклама

День Петра и Павла: традиции праздника

Наряду с праздником Ивана Купала, день апостолов Петра и Павла составляет единый праздничный цикл, посвященный полному расцвету природных сил, лету, сельскохозяйственным работам, первым сборам урожая, сенокосу, периоду свадеб.

  • Обычно к этому празднику люди старались навести порядок в доме и во дворе, делали косметический ремонт, украшали дом зеленью , цветами и вышитыми рушниками.
  • На Петров день шли на в церковь с букетами и венками, ставили свечки, стояли службу и молились святым апостолам о об укреплении веры, благополучии в доме и о будущем урожае.
  • Издавна многие обычаи праздника были посвящены солнцу. С раннего утра люди встречали рассвет , чтобы увидеть, как солнце "играет", т.е. переливается над горизонтом.
  • На Петров день завершался многодневный пост , а потому люди собирались всей семьей за одним праздничным столом.
  • Святые Петр и Павел считались покровителями рыбаков, а потому на столе обязательно должны быть рыбные блюда – это обещало достаток и хороший улов.
  • Хозяйки в этот праздник пекли пончики – мандрики . Согласно легенде, когда святые Петр и Павел путешествовали по миру, один такой пончик у них украла кукушка. И за это Господь наказал ее, запретив куковать в период праздника.
  • А еще в день Петра и Павла устраивали празднества , ярмарки, народные гуляния с танцами и песнями.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в июле 2022 года в Украине. Также узнайте точные даты летних праздников Спасов в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Гороскоп совместимости
Они не могут жить вместе
Близнецы/Водолей
Близнецы/Водолей
Овен/Рак
Овен/Рак
Козерог/Весы
Козерог/Весы
1 /2
Найти пару
Лунный календарь на неделю
11 - 17 июля
Влияние на жизнь
Магнитные бури в июле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как правильно варить свеклу
Лайфхаки
Лунные дни в июле
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Лунный календарь на июль
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Именины в июле
Как поздравить?
Благоприятные дни в июль
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять