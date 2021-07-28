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День PR-специалиста: история, значение и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 июля, 07:50
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Сегодня отмечается профессиональный праздник PR-специалиста: не забудьте поздравить своих знакомых пиарщиков
Поздравления с Днем пиарщика
Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Pexels

28 июля, в нашей стране, помимо Дня крещения Киевской Руси – Украины, также отмечается неофициальный профессиональный праздник украинских PR-специалистов.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

История и значение праздника

Ежегодно, начиная с 2004 года, рекламное сообщество Украины отмечает свой профессиональный праздник. Это день всех работников, которые каким-то образом связаны с общественностью.

PR (Public Relations) – это отрасль, которая в последнее время получила большую значимость и стала неотъемлемой частью всех коммуникаций в сфере маркетинга.

Поздравления с Днем пиарщика
Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Pinterest

В День PR-специалиста чествуются люди, благодаря которым в различных сферах бизнеса, политики, культуры, искусства появляются и становятся у всех на слуху новые имена и личности.

Сложно переоценить значение пиарщика. Благодаря именно этим специалистам бренды становятся знаменитыми, а имена людей раскручиваются, появляются в СМИ, получают внимание публики.

Именно налаженные взаимоотношения с обществом являются залогом успешного ведения бизнеса. А потому каждая уважающая себя компания имеет в штате PR-специалистов, которые создают имидж предприятия, налаживают контакты с клиентами, инвесторами, средствами массовой информации.

Прикольное поздравление с Днем пиарщика

***

Солнце светит всем лучисто,
На дворе конец июля.
С Днем PR-специалиста
Поздравлять тебя спешу я!

Пусть стремления помехи
Никогда не повстречают,
Ширятся твои успехи
И зарплата подрастает.

Поздравления с Днем пиарщика
Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Pinterest

Поздравления пиарщика в прозе

***

В день PR-специалиста желаю творческих идей, бодрого настроя и бесконечного вдохновения! Пусть итогом всех твоих трудов станет наилучшее впечатление, которое ты произведешь на окружающих, а подход к работе будет примером для остальных! Успехов и реализации планов!

Поздравления с Днем пиарщика
Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Pinterest

Эффектное поздравление в День пиарщика

***

Творец репутации, образ отличный
Звезде и компании можешь создать.
Начитанный, творческий, мудрый, тактичный,
Пиарщик, нам круче тебя не сыскать!

В твой праздник тебя от души поздравляем!
Всегда будь на пике, востребован будь,
Известность и славу тебе предрекаем,
Сумей мастерством своим ярко блеснуть!

Поздравления с Днем пиарщика
Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Bipbap

День PR-специалиста: добрые поздравления своими словами

***

Поздравляю с Днем PR-специалиста и хочу пожелать отличных неиссякаемых способностей в продвижении людей, идей и любых шедевров. Пусть каждый день приносит удачу, пусть в деятельности каждое дело будет в выигрыше и с чудесным результатом, пусть в твоей жизни помимо славы и ярких праздников всегда остаётся время на собственное счастье и добрые встречи с любимыми людьми.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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