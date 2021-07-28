День PR-специалиста: история, значение и поздравления

Сегодня отмечается профессиональный праздник PR-специалиста: не забудьте поздравить своих знакомых пиарщиков

Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Pexels

28 июля, в нашей стране, помимо Дня крещения Киевской Руси – Украины, также отмечается неофициальный профессиональный праздник украинских PR-специалистов.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

История и значение праздника

Ежегодно, начиная с 2004 года, рекламное сообщество Украины отмечает свой профессиональный праздник. Это день всех работников, которые каким-то образом связаны с общественностью.

PR (Public Relations) – это отрасль, которая в последнее время получила большую значимость и стала неотъемлемой частью всех коммуникаций в сфере маркетинга.

Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Pinterest

В День PR-специалиста чествуются люди, благодаря которым в различных сферах бизнеса, политики, культуры, искусства появляются и становятся у всех на слуху новые имена и личности.

Сложно переоценить значение пиарщика. Благодаря именно этим специалистам бренды становятся знаменитыми, а имена людей раскручиваются, появляются в СМИ, получают внимание публики.

Именно налаженные взаимоотношения с обществом являются залогом успешного ведения бизнеса. А потому каждая уважающая себя компания имеет в штате PR-специалистов, которые создают имидж предприятия, налаживают контакты с клиентами, инвесторами, средствами массовой информации.

Прикольное поздравление с Днем пиарщика

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Солнце светит всем лучисто,

На дворе конец июля.

С Днем PR-специалиста

Поздравлять тебя спешу я!



Пусть стремления помехи

Никогда не повстречают,

Ширятся твои успехи

И зарплата подрастает.

Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Pinterest

Поздравления пиарщика в прозе

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В день PR-специалиста желаю творческих идей, бодрого настроя и бесконечного вдохновения! Пусть итогом всех твоих трудов станет наилучшее впечатление, которое ты произведешь на окружающих, а подход к работе будет примером для остальных! Успехов и реализации планов!

Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Pinterest

Эффектное поздравление в День пиарщика

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Творец репутации, образ отличный

Звезде и компании можешь создать.

Начитанный, творческий, мудрый, тактичный,

Пиарщик, нам круче тебя не сыскать!



В твой праздник тебя от души поздравляем!

Всегда будь на пике, востребован будь,

Известность и славу тебе предрекаем,

Сумей мастерством своим ярко блеснуть!

Поздравления с Днем пиарщика / Фото: Bipbap

День PR-специалиста: добрые поздравления своими словами

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Поздравляю с Днем PR-специалиста и хочу пожелать отличных неиссякаемых способностей в продвижении людей, идей и любых шедевров. Пусть каждый день приносит удачу, пусть в деятельности каждое дело будет в выигрыше и с чудесным результатом, пусть в твоей жизни помимо славы и ярких праздников всегда остаётся время на собственное счастье и добрые встречи с любимыми людьми.

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