День PR-специалиста: история, значение и поздравления

28 июля, в нашей стране, помимо Дня крещения Киевской Руси – Украины, также отмечается неофициальный профессиональный праздник украинских PR-специалистов.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
История и значение праздника
Ежегодно, начиная с 2004 года, рекламное сообщество Украины отмечает свой профессиональный праздник. Это день всех работников, которые каким-то образом связаны с общественностью.
PR (Public Relations) – это отрасль, которая в последнее время получила большую значимость и стала неотъемлемой частью всех коммуникаций в сфере маркетинга.
В День PR-специалиста чествуются люди, благодаря которым в различных сферах бизнеса, политики, культуры, искусства появляются и становятся у всех на слуху новые имена и личности.
Сложно переоценить значение пиарщика. Благодаря именно этим специалистам бренды становятся знаменитыми, а имена людей раскручиваются, появляются в СМИ, получают внимание публики.
Именно налаженные взаимоотношения с обществом являются залогом успешного ведения бизнеса. А потому каждая уважающая себя компания имеет в штате PR-специалистов, которые создают имидж предприятия, налаживают контакты с клиентами, инвесторами, средствами массовой информации.
Прикольное поздравление с Днем пиарщика
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Солнце светит всем лучисто,
На дворе конец июля.
С Днем PR-специалиста
Поздравлять тебя спешу я!
Пусть стремления помехи
Никогда не повстречают,
Ширятся твои успехи
И зарплата подрастает.
Поздравления пиарщика в прозе
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В день PR-специалиста желаю творческих идей, бодрого настроя и бесконечного вдохновения! Пусть итогом всех твоих трудов станет наилучшее впечатление, которое ты произведешь на окружающих, а подход к работе будет примером для остальных! Успехов и реализации планов!
Эффектное поздравление в День пиарщика
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Творец репутации, образ отличный
Звезде и компании можешь создать.
Начитанный, творческий, мудрый, тактичный,
Пиарщик, нам круче тебя не сыскать!
В твой праздник тебя от души поздравляем!
Всегда будь на пике, востребован будь,
Известность и славу тебе предрекаем,
Сумей мастерством своим ярко блеснуть!
День PR-специалиста: добрые поздравления своими словами
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Поздравляю с Днем PR-специалиста и хочу пожелать отличных неиссякаемых способностей в продвижении людей, идей и любых шедевров. Пусть каждый день приносит удачу, пусть в деятельности каждое дело будет в выигрыше и с чудесным результатом, пусть в твоей жизни помимо славы и ярких праздников всегда остаётся время на собственное счастье и добрые встречи с любимыми людьми.
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