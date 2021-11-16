День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и лучшие поздравления

Сегодня День работников радио, телевидения и связи в Украине-2021: поздравляем с праздником и желаем неиссякаемого творческого вдохновения

С Днем работников радио, телевидения и связи в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 16 ноября, Украина отмечает профессиональный праздник – День работников радио, телевидения и связи . Так что все специалисты, чей труд связан с отраслью телевидения, радио, и телекоммуникации в нашей стране вправе получать поздравления в свой адрес.

Что это за день, почему эта дата выбрана для празднования, какая у него история и значение, читайте в нашей статье. А еще обязательно поздравьте своих знакомых, друзей и родных , для которых сегодняшний день – праздничный. А мы собрали прикольные, красивые и душевные картинки, открытки, стихи и пожелания в День работников радио, телевидения и связи в Украине.

Реклама

История праздника работников радио, телевидения и связи в Украине

Праздник получил статус официального и государственного в ноябре 1994 года . Это произошло после подписания президентом Указа №667/94 "О дне работников радио, телевидения и связи". Согласно ему, праздник стал ежегодно отмечаться 16 ноября.

А вообще предпосылкой к появлению праздника послужила дата 7 мая, которая отмечалась с 1945 года, еще в советское время, как День радио в честь 50-летнего юбилея изобретения Александром Поповым радио , которое тогда именовалось как "прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве".

Позже, спустя еще полвека, в 1994 году, по инициативе работников Укртелерадиокомпании праздник в нашей стране был перенесен на 16 ноября. Именно в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио .

Реклама

Вскоре в этот день вместе с украинскими журналистами и работниками сферы радио стали праздновать также телевизионщики, представители интернет-СМИ, специалисты связи , обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет.

Лучшие поздравления в День телевидения, радио и работников связи в прозе своими словами

***

Примите поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Пусть работа будет интересной, новости – радостными, идеи – креативными, проекты – успешными, а зарплата – повышенной.

Реклама

С Днем работников радио, телевидения и связи в Украине / Фото: pinterest

***

В День работников радио, телевидения и связи Украины желаю такой же яркой, многогранной, креативной, веселой, разнообразной, интересной жизни, как песни на радио, как сюжеты на телевидении и как скорость связи. Успехов в работе и творчестве, гениальных идей, позитивных новостей, мира, радости, вдохновения, любви и счастья.

День работников радио, телевидения и связи в Украине: картинки / Фото: pinterest

***

Дорогие друзья! В день работников радио, телевидения и связи Украины желаю всем нам настроиться вместе с вами на позитивную волну и в прямом эфире поздравить вас с профессиональным праздником. Желаем вам вдохновения, отличного настроения, улыбок в кадре и за кадром, а также всего того, что вы сами желаете радиослушателям и телезрителям!

Открытки с Днем работников радио, телевидения и связи в Украине / Фото: pinterest

День работников радио, телевидения и связи в Украине: поздравления в стихах

***

Теле, радио, связистов

Всех поздравить я хочу.

Освещать наш мир нелегкий

Пусть вам будет по плечу.



Вы дарите людям радость,

Благодарность всем вам шлю.

Счастья, радости, достатка

Пожелать сейчас хочу.

Открытки и картинки для работников радио, телевидения и связи / Фото: pinterest

***

В ваш праздник пожелаю

Всем жизни без помех!

Чтоб волны позитивные

Вам принесли успех.



Эфир любимый пусть вещает

И настроенье поднимает,

Моменты дарит классные

И новости прекрасные!

Лучшие пожелания в праздник для работников радио, телевидения и связи / Фото: pinterest / Фото: Pixabay

***

Кто в любое время года,

В ясный день и в непогоду

Новость к нам приносит в дом,

теле-радио-письмом!

Поздравляем мы связистов,

Инженеров и радистов,

Репортеров, журналистов,

Режиссеров, сценаристов,

Операторов, артистов,

Дикторов и программистов!

Ранее мы рассказывали, какие выходные на Новый год-2022 в Украине и сколько будем отдыхать на праздники.