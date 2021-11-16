День работников радио, телевидения и связи в Украине: история и лучшие поздравления

Сегодня, 16 ноября, Украина отмечает профессиональный праздник – День работников радио, телевидения и связи . Так что все специалисты, чей труд связан с отраслью телевидения, радио, и телекоммуникации в нашей стране вправе получать поздравления в свой адрес.
Что это за день, почему эта дата выбрана для празднования, какая у него история и значение, читайте в нашей статье. А еще обязательно поздравьте своих знакомых, друзей и родных , для которых сегодняшний день – праздничный. А мы собрали прикольные, красивые и душевные картинки, открытки, стихи и пожелания в День работников радио, телевидения и связи в Украине.
История праздника работников радио, телевидения и связи в Украине
Праздник получил статус официального и государственного в ноябре 1994 года . Это произошло после подписания президентом Указа №667/94 "О дне работников радио, телевидения и связи". Согласно ему, праздник стал ежегодно отмечаться 16 ноября.
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А вообще предпосылкой к появлению праздника послужила дата 7 мая, которая отмечалась с 1945 года, еще в советское время, как День радио в честь 50-летнего юбилея изобретения Александром Поповым радио , которое тогда именовалось как "прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве".
Позже, спустя еще полвека, в 1994 году, по инициативе работников Укртелерадиокомпании праздник в нашей стране был перенесен на 16 ноября. Именно в этот день в 1924 году в Харькове вышла в эфир первая передача Украинского радио .
Вскоре в этот день вместе с украинскими журналистами и работниками сферы радио стали праздновать также телевизионщики, представители интернет-СМИ, специалисты связи , обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет.
Лучшие поздравления в День телевидения, радио и работников связи в прозе своими словами
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Примите поздравления с Днем работников радио, телевидения и связи Украины. Пусть работа будет интересной, новости – радостными, идеи – креативными, проекты – успешными, а зарплата – повышенной.
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В День работников радио, телевидения и связи Украины желаю такой же яркой, многогранной, креативной, веселой, разнообразной, интересной жизни, как песни на радио, как сюжеты на телевидении и как скорость связи. Успехов в работе и творчестве, гениальных идей, позитивных новостей, мира, радости, вдохновения, любви и счастья.
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Дорогие друзья! В день работников радио, телевидения и связи Украины желаю всем нам настроиться вместе с вами на позитивную волну и в прямом эфире поздравить вас с профессиональным праздником. Желаем вам вдохновения, отличного настроения, улыбок в кадре и за кадром, а также всего того, что вы сами желаете радиослушателям и телезрителям!
День работников радио, телевидения и связи в Украине: поздравления в стихах
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Теле, радио, связистов
Всех поздравить я хочу.
Освещать наш мир нелегкий
Пусть вам будет по плечу.
Вы дарите людям радость,
Благодарность всем вам шлю.
Счастья, радости, достатка
Пожелать сейчас хочу.
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В ваш праздник пожелаю
Всем жизни без помех!
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.
Эфир любимый пусть вещает
И настроенье поднимает,
Моменты дарит классные
И новости прекрасные!
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Кто в любое время года,
В ясный день и в непогоду
Новость к нам приносит в дом,
теле-радио-письмом!
Поздравляем мы связистов,
Инженеров и радистов,
Репортеров, журналистов,
Режиссеров, сценаристов,
Операторов, артистов,
Дикторов и программистов!
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