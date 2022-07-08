День семьи в Украине: тематические картинки и поздравления (фото)

Сегодня, 8 июля, в Украине отмечается День семьи , который посвящен самым родным, дорогим, любимым и близким людям.
Примечательно, что это не единственный праздник, ведь совсем недавно, 15 мая, мы отмечали Международный день семьи.
В это сложное для всех время поддержите своих родных, поздравьте их с праздником, крепко обнимите тех, кто рядом, и скажите теплые слова любви и благодарности тем, кто сейчас далеко, расскажите о своих чувствах. А мы подготовили для вас сердечные поздравления, стихи и картинки с Днем семьи .
С Днем семьи: поздравления в стихах
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Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
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Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.
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Семья – это важно,
Семья – это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги
И цени, что имеешь.
Ведь если сломаешь –
Потом уж не склеишь.
Желаю тебе я
Любви и уюта,
И счастья семейного
Не на минуту,
А чтоб на всю жизнь
Его точно хватило,
Чтоб солнце тебе
Даже ночью светило.
Лучшие поздравления с Днем семьи в Украине своими словами
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В добрый праздник, День семьи, поздравляю вас и хочу пожелать хранить свой очаг и никогда не позволять ему гаснуть. А также желаю мира, счастья, любви, взаимопонимания, терпения и удачи, причем не только в День семьи, но и каждый миг! Храните семейный уют и тепло, любите друг друга и дарите нежность.
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Семья – это самое дорогое, что есть у человека. В этот праздник хочу пожелать, чтобы ваша семья всегда была для вас тихой и уютной гаванью. Пусть поддержка родных и близких людей помогает справится с любыми трудностями. Пусть внутри семьи царит мир и любовь!
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