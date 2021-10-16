День шефа-2021: прикольные картинки и лучшие поздравления

Ну и что, что выходной? Поздравления любимому шефу с профессиональным праздником все равно никто не отменял.

С Днем шефа: поздравления и открытки / Фото: Коллаж: Сегодня

Так совпало, что в 2021 году в Украине праздник всех боссов удачно присоседился ко Дню защитников и защитниц и выпал на выходной день, субботу, 16 октября.

Но это не повод проигнорировать начальство и не поздравить шефа. Так сказать, кто не поздравит босса в эту субботу, будет отрабатывать в следующую. И пусть не воочию, но вы можете отправить ему замечательное поздравление онлайн.

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А мы подготовили веселые, прикольные, серьезные и добрые поздравления с Днем шефа в открытках, картинках, стихах и прозе.

С Днем босса: поздравительные открытки / Фото: pinterest

С Днем шефа: поздравления в стихах

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Мы тебе желаем, босс,

Чтобы твой доход подрос,

И поникли конкуренты,

Навсегда повесив нос.

Улыбайся и шути –

Нам с тобой вперед идти,

В общем, будь ужасно счастлив.

Ждут победы впереди!

С Днем шефа и босса: поздравления / Фото: pinterest

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Настоящий начальник

К победе ведет коллектив!

Шеф от Бога – разумен он

И справедлив!

Он не смотрит на нас

Сверху вниз никогда,

Он напротив

Нам помощь окажет всегда!

С Днем шефа: прикольные картинки / Фото: pinterest

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С вашим праздником, босс! Вдохновенья,

Сил, здоровья, успехов во всем!

Счастья в жизни, отваги, терпенья,

Мы в вас верим и не подведем!

День шефа: лучшие пожелания / Фото: pinterest

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Если зададут вопрос:

"Как у вас – хороший босс?"

То ответим без вопросов:

"Мы довольны своим боссом!"

Ведь он добрый, самый умный,

Позитивный, остроумный,

Мы желаю в праздник, босс,

В жизни белых лишь полос,

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый шаг – реально метким,

И чтоб личный капитал

Многомиллионным стал!

День босса: эффектные картинки / Фото: pinterest

Поздравления для начальника с Днем шефа своими словами

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Поздравляю с Днем шефа и от всей души желаю быть самым крутым и добрым боссом на свете, находить всегда оптимально верные решения любых вопросов, иметь высокое положение в обществе, получать крупный доход, дарить тепло и радость близким, быть любимым и счастливым человеком.

Что подарить шефу в День босса / Фото: pinterest

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Поздравляю с профессиональным праздником, Днем шефа. Примите пожелания безапелляционного выполнения приказов, роста достатка априори, прекрасных возможностей, никогда не останавливаться на достигнутом, быть первым среди первых! Пусть финансовое солнце беспрестанно светит, посылая денежные лучи.

Креативные поздравления и картинки шефу в День босса / Фото: pinterest

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Дорогой наш начальник, любимый шеф, премногоуважаемый руководитель! Поздравляем вас с Днем шефа! Желаем трудолюбивых и исполнительных подчиненных – прям таких, как мы! А еще честных и порядочных компаньонов, слабых и беззащитных конкурентов, правильных решений, эффективных действий. Но главное – огромных прибылей и щедрости души!

С Днем шефа: поздравления в стихах / Фото: pinterest

Ранее мы публиковали подробный календарь выходных дней и праздники в октябре 2021 года.