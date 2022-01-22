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День Соборности Украины-2022: подборка тематических картинок и поздравлений

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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22 января, 05:10
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Сегодня украинцы отмечают важный государственный праздник: поздравляем с Днем Соборности Украины
С Днем Соборности Украины 2022: патриотичные картинки и поздравления
С Днем Соборности Украины 2022: патриотичные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 22 января, наступил очередной зимний праздник, на этот раз посвященный государственности нашей страны – День Соборности Украины-2022 .

В этот день традиционно собирается много людей, которые проводят символическое объединение Украины в единое целое. А еще звучат поздравления с национальным украинским праздником . Мы собрали для вас эффектные, красочные, патриотические картинки и поздравительные открытки с Днем Соборности Украины.

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Лучшие поздравления и открытки с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest
Лучшие поздравления и открытки с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest

Яркие поздравления с Днем Соборности Украины в прозе

***

22 января украинцы празднуют День Соборности – это особая дата, символизирующая единство украинских земель и людей. Всем жителям нашей родины шлем поздравления и пожелания сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание!

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Эффектные картинки с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest
Эффектные картинки с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Днем Соборности Украины и желаю мира и единения дружного народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех!

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Красивые картинки в День Соборности Украины / Фото: pinterest
Красивые картинки в День Соборности Украины / Фото: pinterest

***

Поздравляю с Днем соборности Украины и желаю всегда любить свою страну, гордиться своим народом и не забывать свою историю. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду на лучшее будущее!

Праздничные картинки и стихи с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest
Праздничные картинки и стихи с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest

Патриотичные стихи в День Соборности Украины

***

Велична і свята, моя ти Україно,
Тобі одній карать нас і судить,
Нам берегти тебе, соборну і єдину,
І нам твою історію творить!

Красочные картинки и поздравления с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest
Красочные картинки и поздравления с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest

***

Живи, Україно, живи для краси,
Для сили і правди, і волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Одна Україна! Єдиная мати!
Не зможе ніщо наш союз розірвати.

С Днем Соборности Украины: красивые открытки и поздравления / Фото: pinterest
С Днем Соборности Украины: красивые открытки и поздравления / Фото: pinterest

***

В этот важный праздник украинцы,
Обрели свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее ее на свете нет!

Сохранить, что есть и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!

Поздравления в День Соборности Украины / Фото: pinterest
Поздравления в День Соборности Украины / Фото: pinterest

***

С Днем Соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть все время процветает
Наша вольная страна.

Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.

С Днем Соборности Украины: лучшие поздравления и картинки / Фото: pinterest
С Днем Соборности Украины: лучшие поздравления и картинки / Фото: pinterest

Ранее мы рассказывали, когда Пасха-2022 в Украине: дата самого главного церковного праздника.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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