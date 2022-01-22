День Соборности Украины-2022: подборка тематических картинок и поздравлений

Сегодня, 22 января, наступил очередной зимний праздник, на этот раз посвященный государственности нашей страны – День Соборности Украины-2022 .
В этот день традиционно собирается много людей, которые проводят символическое объединение Украины в единое целое. А еще звучат поздравления с национальным украинским праздником . Мы собрали для вас эффектные, красочные, патриотические картинки и поздравительные открытки с Днем Соборности Украины.
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Яркие поздравления с Днем Соборности Украины в прозе
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22 января украинцы празднуют День Соборности – это особая дата, символизирующая единство украинских земель и людей. Всем жителям нашей родины шлем поздравления и пожелания сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание!
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Поздравляю с Днем Соборности Украины и желаю мира и единения дружного народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех!
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Поздравляю с Днем соборности Украины и желаю всегда любить свою страну, гордиться своим народом и не забывать свою историю. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду на лучшее будущее!
Патриотичные стихи в День Соборности Украины
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Велична і свята, моя ти Україно,
Тобі одній карать нас і судить,
Нам берегти тебе, соборну і єдину,
І нам твою історію творить!
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Живи, Україно, живи для краси,
Для сили і правди, і волі!
Шуми, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Одна Україна! Єдиная мати!
Не зможе ніщо наш союз розірвати.
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В этот важный праздник украинцы,
Обрели свой суверенитет,
Ничего дороже нет свободы,
И желаннее ее на свете нет!
Сохранить, что есть и приумножить,
Дать отпор, когда наступит враг!
Подчинить никто себе не сможет,
Покорить наш дух нельзя никак!
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С Днем Соборности сегодня
Поздравляю я тебя,
Пусть все время процветает
Наша вольная страна.
Жить всегда под небом мирным
Пожелаю в день особый,
С верой в лучшее вступать
В каждый день желаю новый.
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