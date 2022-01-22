День Соборности Украины-2022: подборка тематических картинок и поздравлений

Сегодня украинцы отмечают важный государственный праздник: поздравляем с Днем Соборности Украины

С Днем Соборности Украины 2022: патриотичные картинки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 22 января, наступил очередной зимний праздник, на этот раз посвященный государственности нашей страны – День Соборности Украины-2022 .

В этот день традиционно собирается много людей, которые проводят символическое объединение Украины в единое целое. А еще звучат поздравления с национальным украинским праздником . Мы собрали для вас эффектные, красочные, патриотические картинки и поздравительные открытки с Днем Соборности Украины.

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Лучшие поздравления и открытки с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest

Яркие поздравления с Днем Соборности Украины в прозе

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22 января украинцы празднуют День Соборности – это особая дата, символизирующая единство украинских земель и людей. Всем жителям нашей родины шлем поздравления и пожелания сохранять силу духа, бодрость и оптимизм. Пусть в каждой семье царит мир и спокойствие, любовь и взаимопонимание!

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Эффектные картинки с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest

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Поздравляю с Днем Соборности Украины и желаю мира и единения дружного народа, великой силы и могущества, крепкой дружбы и братской помощи, взаимоуважения и понимания, верных целей и высоких стремлений, одного чистого и мирного неба на всех!

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Красивые картинки в День Соборности Украины / Фото: pinterest

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Поздравляю с Днем соборности Украины и желаю всегда любить свою страну, гордиться своим народом и не забывать свою историю. Пусть Украина будет гордой птицей в стае мировых стран, пусть каждый день дарит украинцам свободу мысли, ощущение счастья, мир и светлую надежду на лучшее будущее!

Праздничные картинки и стихи с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest

Патриотичные стихи в День Соборности Украины

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Велична і свята, моя ти Україно,

Тобі одній карать нас і судить,

Нам берегти тебе, соборну і єдину,

І нам твою історію творить!

Красочные картинки и поздравления с Днем Соборности Украины / Фото: pinterest

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Живи, Україно, живи для краси,

Для сили і правди, і волі!

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

Одна Україна! Єдиная мати!

Не зможе ніщо наш союз розірвати.

С Днем Соборности Украины: красивые открытки и поздравления / Фото: pinterest

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В этот важный праздник украинцы,

Обрели свой суверенитет,

Ничего дороже нет свободы,

И желаннее ее на свете нет!



Сохранить, что есть и приумножить,

Дать отпор, когда наступит враг!

Подчинить никто себе не сможет,

Покорить наш дух нельзя никак!

Поздравления в День Соборности Украины / Фото: pinterest

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С Днем Соборности сегодня

Поздравляю я тебя,

Пусть все время процветает

Наша вольная страна.



Жить всегда под небом мирным

Пожелаю в день особый,

С верой в лучшее вступать

В каждый день желаю новый.

С Днем Соборности Украины: лучшие поздравления и картинки / Фото: pinterest

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