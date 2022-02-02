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День сурка-2022: что категорически нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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2 февраля, 06:15
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Сегодня важный день определения погоды: что не стоит делать, чтобы не вспугнуть весну
День сурка 2022: что нельзя делать 2 февраля
День сурка 2022: что нельзя делать 2 февраля / Фото: Pinterest, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 2 февраля, настал День сурка. Это не только веселый народный праздник, но также значимый и судьбоносный день. Он посвящен предсказанию погоды на ближайшее время, а также наступлению весны.

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Если проснувшийся сурок, выходя из норы, видит свою тень , то пугается ее и снова прячется в норку. Это означает, что зима продлится еще шесть недель. А вот в пасмурный день зверек не видит тени и смело вылезает из своего убежища. В этом случае, весна будет ранней.

Что нельзя делать в День сурка

Поскольку этот день имеет сильный энергетический потенциал и связан с предсказаниями, важно провести его правильно, чтобы задать нужное вам направление и ритм жизни на ближайшее время.

  • Категорически нельзя пребывать в унынии , даже если сурок предсказал затяжную зиму, а вам уже хочется весны.
  • Следует исключить из своей жизни негатив – на ментальном и физическом уровне.
  • Не стоит затемно выходить из дома 2 февраля, чтобы не встретиться с нечистой силой.
  • Ни в коем случае нельзя ругаться и ссориться , иначе такой настрой спустя время вернется к вам бумерангом.
  • Не стоит зацикливаться на прошлом , наоборот, следует смотреть вперед.
  • Не копите прошлых обид, изжившие себя отношения и ненужные вещи – избавляйтесь от того, что мешает вам жить .
  • Нельзя небрежно обращаться с огнем , поскольку именно огненная стихия сильна в этот день.
  • И, конечно же, не стоит отказывать себе в непреодолимом желании пересмотреть фильм " День сурка " (шутка, не лишенная смысла).

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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