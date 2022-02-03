Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

День святого Валентина-2022: дата и история появления праздника влюбленных

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 18:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Существует сразу несколько легенд и версий появления праздника всех влюбленных 14 февраля.
День святого Валентина: история праздника
День святого Валентина: история праздника

Ежегодно 14 февраля отмечается День святого Валентина, который также называют Днем всех влюбленных . Откуда появился праздник любви, кем был Валентин, в честь которого он назван, а также что за интересная традиция дарить друг другу сердечки-валентинки? Узнайте в нашей статье.

День святого Валентина-2022: дата праздника

Несмотря на всенародную любовь к Дню любви (простите за каламбур), этот праздник не является официальным. А значит, выходной в Украине на него не полагается.

Реклама

В 2022 году День святого Валентина, 14 февраля, приходится на понедельник – самое начало трудовой недели.

Так что влюбленным придется как-то выкручиваться, организуя торжество либо накануне, в выходной воскресный день 13 февраля, либо превращая романтический День любви в не менее романтическую ночь – что тоже логично.

День святого Валентина-2022: история праздника любви

У такого популярного праздника есть не одна, а сразу несколько легенд появления.

Реклама
  • Луперкалии

День святого Валентина: история праздника / Фото: pinterest
День святого Валентина: история праздника / Фото: pinterest

Многие историки считают предпосылкой появления Дня всех влюбленных древнеримские пастушьи эротические ритуалы – луперкалии , которые проводились в честь бога Луперка как раз в середине февраля и были связаны с плодородием и плодовитостью.

В жертву богу плодородия приносили животных, а из их шкур делали кожаные ремни. Ими жрецы Луперка, проходя по улицам в обнаженном виде, стегали всех встречных горожан .

Реклама

Люди верили, что такое телесное наказание поможет плодородию, вернет высокую рождаемость, а женщин спасет от бездетности и тяжелых родов.

  • День Валентина Римского

День святого Валентина: история праздника / Фото: pinterest
День святого Валентина: история праздника / Фото: pinterest

Церковь со временем попыталась запретить проведение луперкалий, а им на смену ввела День святого Валентина , который в наше время стали именовать Днем всех влюбленных.

Вероятно, праздник получил свое название по имени одного из христианских мучеников, живших в средневековье – Валентина Римского . Его казнили 14 февраля, а память о нем католическая церковь чтит в этот день.

В III веке, во времена правления римского императора Клавдия II, считалось, что лучший воин – это одинокий мужчина, а потому браки были запрещены. Однако некий священник по имени Валентин тайно венчал влюбленных людей , за что впоследствии был осужден.

Перед собственной казнью Валентин влюбился в дочь своего палача. Он отправил ей любовное послание в виде сердечка, подписав его "твой Валентин". Однако девушка прочитала его уже после казни влюбленного в нее мужчины. А само письмо стало прообразом современной валентинки .

  • День Валентина Интерамнского

Святой по имени Валентин был не один. Примерно в то же время жил Валентин Интерамнский – христианский святой, почитаемый как священномученик.

Он прославился своим даром целительства, сумев силой молитвы поставить на ноги сына римского аристократа Кратона. Удивленные этим чудом, родители мальчика, многие горожане, а также сын градоначальника приняли христианскую веру . За это Валентин был арестован, а после отказа принести жертву языческим богам обезглавлен.

Ранее мы рассказывали, как сделать букет из конфет на 14 февраля: пошаговая инструкция с фото.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
31 января — 6 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять