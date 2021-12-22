День святой Анны-2021 душевные поздравления с именинами

Поздравляем с днем ангела Анны: адресуйте именинницам нежные картинки и открытки, а также лучшие пожелания.

Поздравления с именинами и днем ангела Анны: картинки, открытки, стихи и пожелания / Фото: Коллаж: Сегодня

Все Ани, Анны, Аннушки, Анюты и Анечки сегодня, 22 декабря, отмечают свои именины. А все потому, что настал светлый церковный праздник – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы .

Имя Анна имеет великое значение, потому что так зовут бабушку Иисуса Христа и мать Богородицы. В переводе Анна означает "милость божья", "храбрость", "сила", "благодать" . Женщин, носящих имя Анна, отличает мудрость, справедливость, доброта и забота.

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Обязательно поздравьте всех своих знакомых именинниц с днем ангела и пожелайте им всего самого доброго, радостного и светлого. А мы собрали яркие картинки, открытки, стихи и поздравления с днем ангела Анны , которые вы можете адресовать именинницам.

С именинами Анны: красивые поздравления в стихах

***

Анна – значит "благодать".

Точно ведь, ни дать ни взять.

Ей на все хватает рук,

Самый верный в мире друг!

Анне буду я желать

Сотню лет не увядать.

Мира, счастья, красоты!

Пусть сбываются мечты.

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День ангела Анны: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!



Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой яркой, доброй, нежной

И, словно солнышко, сияй!

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С днем ангела Анны: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

В этот день морозный,

Анечка, прими

Пожеланья счастья,

Радости, любви.



Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

С именинами Анны: добрые поздравления и открытки / Фото: pinterest

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Анна – ласковое имя,

Пусть сбываются мечты!

Не сравнить тебя с другими,

Ведь одна такая ты!

Будь счастливой в именины,

Про друзей не забывай!

А от жизни вдохновение

И успехи получай!

С днем ангела Анны: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Лучшие поздравления Анне с днем ангела своими словами

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Милая, добрая, светлая, лучезарная Анечка, поздравляю тебя от с днем ангела! Желаю быть всегда уверенной в себе, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться в прошлое и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет чудесным каждый твой день!

Поздравления с именинами Анне: яркие картинки / Фото: pinterest

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С Днем святой Анны, наша любимая именинница! Пусть в этот день твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю любви, мира, счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.

Открытки и картинки в День именин Анны / Фото: pinterest

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Милая Анюта, я тебя сердечно поздравляю с именинами и желаю, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой!

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