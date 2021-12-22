День святой Анны-2021 душевные поздравления с именинами

Все Ани, Анны, Аннушки, Анюты и Анечки сегодня, 22 декабря, отмечают свои именины. А все потому, что настал светлый церковный праздник – Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы .
Имя Анна имеет великое значение, потому что так зовут бабушку Иисуса Христа и мать Богородицы. В переводе Анна означает "милость божья", "храбрость", "сила", "благодать" . Женщин, носящих имя Анна, отличает мудрость, справедливость, доброта и забота.
Обязательно поздравьте всех своих знакомых именинниц с днем ангела и пожелайте им всего самого доброго, радостного и светлого. А мы собрали яркие картинки, открытки, стихи и поздравления с днем ангела Анны , которые вы можете адресовать именинницам.
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С именинами Анны: красивые поздравления в стихах
***
Анна – значит "благодать".
Точно ведь, ни дать ни взять.
Ей на все хватает рук,
Самый верный в мире друг!
Анне буду я желать
Сотню лет не увядать.
Мира, счастья, красоты!
Пусть сбываются мечты.
***
Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!
Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой яркой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сияй!
***
В этот день морозный,
Анечка, прими
Пожеланья счастья,
Радости, любви.
Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.
***
Анна – ласковое имя,
Пусть сбываются мечты!
Не сравнить тебя с другими,
Ведь одна такая ты!
Будь счастливой в именины,
Про друзей не забывай!
А от жизни вдохновение
И успехи получай!
Лучшие поздравления Анне с днем ангела своими словами
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Милая, добрая, светлая, лучезарная Анечка, поздравляю тебя от с днем ангела! Желаю быть всегда уверенной в себе, смотреть в будущее с доброй надеждой, не оглядываться в прошлое и жить счастливым настоящим. Пусть все в твоей жизни удается, пусть будет чудесным каждый твой день!
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С Днем святой Анны, наша любимая именинница! Пусть в этот день твое сердце обретет надежду, а душа поверит в волшебство. Желаю любви, мира, счастья, здоровья и гармонии, семейного благополучия и неугасаемого света радости в жизни.
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Милая Анюта, я тебя сердечно поздравляю с именинами и желаю, чтобы дорога твоей жизни была длинной и счастливой, чтобы на пути тебе встречались добрые люди и верные друзья, чтобы в любой деятельности ты была самим совершенством, чтобы тебя искренне любили и дорожили тобой!
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