День святой Екатерины: что категорически нельзя делать

Сегодня, 7 декабря, у православных наступил очередной праздник. В этот день вспоминается святая великомученица Екатерина Александрийская , жившая на рубеже ІІІ и IV веков и принявшая смерть за свою веру.
Какие интересные традиции и ритуалы сохранились до нашего времени, и какие запреты налагаются на этот день, читайте в нашей статье.
Традиции в День святой Екатерины
В народе этот праздник считался женским днем и пророческим для судьбы каждой девушки. К святой Катерине, которую называли Женодавицей, обращались в молитвах с просьбой о любви и согласии в семье, счастливом браке, благополучных родах, здоровых детях.
Далее по теме
А незамужние девушки собирались на посиделки в одном из домов и в день Катерины гадали на суженого.
А еще Катерину называли Санницей, потому что как раз в этот период активно обкатывался санный путь по первому снегу, который уже не таял. Люди устраивали гуляния и катались на санях и даже проводили соревнования.
Что нельзя делать в День святой Екатерины
- Почти все запреты на Катерину были связаны с Рождественским постом. Хотя девушки все равно устраивали вечерницы, собирались и гадали.
- На стол даже в праздник нельзя было подавать скоромные блюда , важно было соблюдать пост.
- Проводить шумные празднества , петь и танцевать также запрещено постом в этот день.
- В день Екатерины нельзя выполнять любые работы на земле , под запретом тяжелый физический труд.
- Нельзя делать домашнюю и грязную работу , строить, ремонтировать и шить, стирать, убирать.
- Также ни в коем случае нельзя скандалить, ругаться и осуждать других людей.
- Нельзя заключать брак и венчаться , потому что еще идет Рождественский пост.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.