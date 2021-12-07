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День святой Екатерины: что категорически нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 декабря, 05:10
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В Катеринин день женщины молились о благополучии семьи и детей, а вот домашняя работа была под запретом.
Главные традиции и запреты дня святой Екатерины
Главные традиции и запреты дня святой Екатерины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 7 декабря, у православных наступил очередной праздник. В этот день вспоминается святая великомученица Екатерина Александрийская , жившая на рубеже ІІІ и IV веков и принявшая смерть за свою веру.

Какие интересные традиции и ритуалы сохранились до нашего времени, и какие запреты налагаются на этот день, читайте в нашей статье.

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Традиции в День святой Екатерины

В народе этот праздник считался женским днем и пророческим для судьбы каждой девушки. К святой Катерине, которую называли Женодавицей, обращались в молитвах с просьбой о любви и согласии в семье, счастливом браке, благополучных родах, здоровых детях.

А незамужние девушки собирались на посиделки в одном из домов и в день Катерины гадали на суженого.

А еще Катерину называли Санницей, потому что как раз в этот период активно обкатывался санный путь по первому снегу, который уже не таял. Люди устраивали гуляния и катались на санях и даже проводили соревнования.

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Что нельзя делать в День святой Екатерины

  • Почти все запреты на Катерину были связаны с Рождественским постом. Хотя девушки все равно устраивали вечерницы, собирались и гадали.
  • На стол даже в праздник нельзя было подавать скоромные блюда , важно было соблюдать пост.
  • Проводить шумные празднества , петь и танцевать также запрещено постом в этот день.
  • В день Екатерины нельзя выполнять любые работы на земле , под запретом тяжелый физический труд.
  • Нельзя делать домашнюю и грязную работу , строить, ремонтировать и шить, стирать, убирать.
  • Также ни в коем случае нельзя скандалить, ругаться и осуждать других людей.
  • Нельзя заключать брак и венчаться , потому что еще идет Рождественский пост.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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