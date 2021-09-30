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День учителя-2021: лучшие поздравления в открытках, прозе и стихах

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 сентября, 18:48
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Самые добрые, красивые и позитивные пожелания в этот день звучат в адрес учителей

Отправляйте любимым педагогам самые добрые, прикольные и веселые поздравления в День учителя-2021, который в Украине будет отмечаться 3 октября .

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Мы подготовили для вас красивые картинки, поздравительные открытки , стихи и пожелания в День учителя от учеников.

Позитивные поздравления с Днем учителя в стихах

***

Поспешим сейчас поздравить
С Днем учителя мы вас!
Благодарны вам безмерно,
Что вы учите всех нас.

Вы нам знания даете,
Помогаете всегда.
Мы желаем вам здоровья,
Мира, счастья и добра.

Пусть печали и невзгоды
Вас обходят стороной.
А все лучшее приходит
Поскорее к вам домой.

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Поздравления с Днем учителя: открытки и стихи / Фото: bonnycards
Поздравления с Днем учителя: открытки и стихи / Фото: bonnycards

***

Вас хочется поздравить от души
За то, что вы профессией живете.
За то, что с нами многое прошли
Всю жизнь вы посвящаете работе.

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Учитель – это первый человек,
Кто подает пример и вдохновляет,
Желаем счастья вам на целый век,
Глаза пусть ваши радостью сияют.

Душевное поздравление учителю от учеников / Фото: bonnycards
Душевное поздравление учителю от учеников / Фото: bonnycards

***

С Днем учителя всем классом
Мы поздравить вас спешим,
Добрых дней, погоды ясной
Пожелаем от души.

Процветанья, уваженья,
Плодотворного труда
И, конечно, настроенья
Лучезарного всегда!

С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards
С Днем учителя: красивые поздравления / Фото: bonnycards

***

Сегодня с Днем учителя
Хотим поздравить вас,
Желаем вам с улыбкой
Всегда входить в свой класс,
Пусть радостью и счастьем
Наполнятся все дни,
Желаем вам удачи,
Здоровья и любви!

С Днем учителя: милые картинки и поздравления / Фото: bonnycards
С Днем учителя: милые картинки и поздравления / Фото: bonnycards

Милые поздравления с Днем учителя в прозе

***

Наш любимый классный руководитель! Весь наш дружный класс поздравляет вас с Днем учителя! Спасибо вам за ваше терпение, заботу, любовь и подаренные знания! Спасибо вам за вашу доброту и понимание, за отданное нам свободное время! В этот праздник мы желаем вам никогда не болеть, всегда оставаться такой же веселой, искрометной, самой молодой и красивой! Пусть невзгоды обходят вас стороной. Пускай исполнятся мечты и восстановятся все нервные клетки!

Лучшие поздравления с Днем учителя / Фото: bonnycards
Лучшие поздравления с Днем учителя / Фото: bonnycards

***

Поздравляем вас с праздником – с Днем учителя! Желаем большого творческого вдохновения! Взаимопонимания и терпения с нами, достижений и приятных впечатлений от учебного процесса! Вы как наша вторая мама, наша опора, поддержка и проводник во взрослую жизнь. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете!

***

От всей души поздравляем вас с Днем учителя! Пусть ваш труд всегда ценится, пусть ваши старания и надежды будут оправданы, пусть, благодаря вам, мы получим знания, умения и хорошее настроение! И пусть в вашей жизни всегда будет мир, добро, удача и счастье!

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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