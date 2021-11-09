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День украинской письменности и языка-2021: история и значение

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
9 ноября, 05:20
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Украинская письменность и язык были установлены Нестором Летописцем и насчитывают более девяти веков.
Праздник украинской письменности и языка
Праздник украинской письменности и языка / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 9 ноября, в нашей стране празднуется День украинской письменности и языка . Чем интересен и примечателен этот мудрый праздник, какова его история и значение, узнайте в нашей статье.

День украинской письменности и языка: история

Празднование украинской письменности и языка на официальном уровне было установлено президентским указом в 1997 году . В нынешнем году праздник приходится на вторник.

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Дата выбрана не случайно. В этот же день православная церковь чтит память преподобного Нестора Летописца, известного также как Нестор Печерский или Нестор Киевский .

Нестор жил на рубеже XI-XII веков и был монахом Киево-Печерского монастыря. Но прославился он тем, что был украинским летописцем, последователем творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия, а также одним из авторов "Повести временных лет" , которая имеет большое значение для славянской культуры.

По мнению исследователей, именно святой Нестор стал основоположником древнерусской историографии, первым историком Киевской Руси, а также создателем письменного украинского языка .

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День украинской письменности и языка: интересные факты и традиции

У древнеславянского народа было одновременно два алфавита – кириллица и глаголица . При этом исследователи считают, что кириллическая азбука, которая используется большинством славянских народов, была создана на основе глаголицы и греческих символов. Глаголица до сих пор не имеет аналогов.

Издавна у родителей была традиция 9 ноября : отвести детей в школу, а после этого прийти в храм, поставить свечу перед иконой святого Нестора, помолиться и попросить помощи в освоении наук и легкой учебы для своего ребенка.

В наше время, начиная с 2000 года, в праздник письменности и языка в Украине централизованно проводится радиодиктант национального единства . В нем могут принять участие все желающие, чтобы проверить свою грамотность и знание родного языка, а также продемонстрировать единство со всеми, кто любит и чтит украинский язык.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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