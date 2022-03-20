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День весеннего равноденствия: что нельзя делать

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20 марта, 05:20
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Запомните свой сон и загадайте заветное желание – оно имеет свойство сбываться.
Главные запреты Дня весеннего равноденствия
Главные запреты Дня весеннего равноденствия / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 20 марта, наступил День весеннего равноденствия-2022. Это значит, что день и ночь сравнялись , а дальше свет продолжит расти, с каждым разом все больше побеждая тьму.

Это один из самых важных дней весны, потому что весеннее равноденствие считается условной границей между зимой и летом . Ему издавна приписывали магические свойства и сильную энергетику.

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Примечательно, что в нынешнем году весеннее равноденствие состоится спустя всего два дня после первого весеннего полнолуния , 18 марта, так что спутник Земли в этот период будет особенно заметным и ярким.

Каковы главные традиции и правила, как нужно провести День весеннего равноденствия, и что ни в коем случае нельзя делать , узнайте в нашей статье.

День весеннего равноденствия: приметы и ритуалы

  • важно хорошо встретить День весеннего равноденствия – тогда год будет удачным;
  • загаданные в этот день желания сбываются;
  • сны в эту ночь – вещие;
  • в День весеннего равноденствия желательно испечь печенье в виде жаворонков;
  • прилет птиц в День весеннего равноденствия обещает урожай пшеницы;
  • если разведенный в этот день костер был высоким ярким, то в наступающем году жизнь будет счастливой и сытой;
  • мороз на День весеннего равноденствия продлится еще 40 дней.

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

  • важно хорошо встретить День весеннего равноденствия – тогда год будет удачным;
  • загаданные в этот день желания сбываются;
  • сны в эту ночь – вещие;
  • в День весеннего равноденствия желательно испечь печенье в виде жаворонков ;
  • прилет птиц в День весеннего равноденствия обещает урожай пшеницы;
  • если разведенный в этот день костер высокий и яркий , то в наступающем году жизнь будет счастливой и сытой;
  • мороз на День весеннего равноденствия продлится еще 40 дней .

Что нельзя делать в День весеннего равноденствия

  • категорически нельзя пребывать в апатии и поддаваться депрессии ;
  • на весеннее равноденствие нельзя даже думать о плохом ;
  • не стоит спорить и ссориться , особенно с близкими людьми;
  • в этот день нельзя сажать вербу ;
  • в этот период не нужно начинать новые и важные дела – лучше выждать какое-то время.

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