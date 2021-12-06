День Вооруженных сил Украины-2021: тематические картинки и поздравительные открытки

Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о ВСУ, и соответственно праздник получил свой официальный статус. Так что в нынешнем году ВСУ отмечают 30-летний юбилей.
Мы подготовили для вас эффектные, патриотичные, красивые поздравления, тематические картинки и открытки с Днем Вооруженных сил Украины, которые вы можете адресовать всем тем, кто к нему причастен, и пожелать им силы, мудрости и отваги.
Торжественные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах
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Джерельний тихий спів води,
Безкрайні степові простори,
І смерековії ліси,
Жовті лани і сині гори!
Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу,
І дідуся з малим онуком!
За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "Слава!"
Спасибі вам, захисники!
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Твое призванье защищать,
Границу Родины твоей,
Страну ты должен охранять,
С задачей справиться своей.
Ведь воспитал тебя отец
На зависть всем твоим врагам,
Ты мужественный, ты храбрец,
Ты за друзей всегда стоял!
Так пусть же Бог тебя хранит
И в праздник ВСУ страны
Тебя хочу благодарить,
И пожелать, чтоб долго жил.
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З Днем Збройних сил України вітаю,
У свято вам мужності й сили бажаю,
Друзів надійних, здоров’я, достатку,
Щоб було у вас завжди все у порядку.
Натхнення в роботі та миру у домі,
Щоб всі у сім’ї вашій були здорові!
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Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет.
День Вооруженных сил Украины: красивые поздравления в прозе своими словами
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В День Вооруженных сил Украины поздравляем всех военнослужащих нашей страны. Желаем крепких сил и несломленной веры, смелости и отваги, добрых надежд и неизменной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты.
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Воины! В этот праздничный день желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.
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Я горжусь тем, что в украинской армии есть такие люди как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям в любых обстоятельствах, не терять мужество и отвагу, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.
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