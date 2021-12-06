День Вооруженных сил Украины-2021: тематические картинки и поздравительные открытки

Поздравляем украинских воинов с юбилеем профессионального праздника 6 декабря.

Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о ВСУ, и соответственно праздник получил свой официальный статус. Так что в нынешнем году ВСУ отмечают 30-летний юбилей.

Мы подготовили для вас эффектные, патриотичные, красивые поздравления, тематические картинки и открытки с Днем Вооруженных сил Украины, которые вы можете адресовать всем тем, кто к нему причастен, и пожелать им силы, мудрости и отваги.

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Торжественные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

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Джерельний тихий спів води,

Безкрайні степові простори,

І смерековії ліси,

Жовті лани і сині гори!



Духмяний хліб на рушнику,

Гостинно розпростерті руки,

Щасливу матері сльозу,

І дідуся з малим онуком!



За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки -

Низький уклін і тричі "Слава!"

Спасибі вам, захисники!

День Вооруженных сил Украины: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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Твое призванье защищать,

Границу Родины твоей,

Страну ты должен охранять,

С задачей справиться своей.



Ведь воспитал тебя отец

На зависть всем твоим врагам,

Ты мужественный, ты храбрец,

Ты за друзей всегда стоял!



Так пусть же Бог тебя хранит

И в праздник ВСУ страны

Тебя хочу благодарить,

И пожелать, чтоб долго жил.

С Днем Вооруженных сил Украины: яркие картинки / Фото: pinterest

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З Днем Збройних сил України вітаю,

У свято вам мужності й сили бажаю,

Друзів надійних, здоров’я, достатку,

Щоб було у вас завжди все у порядку.

Натхнення в роботі та миру у домі,

Щоб всі у сім’ї вашій були здорові!

С Днем Вооруженных сил Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

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Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет.

С праздником ВСУ: поздравительные открытки / Фото: pinterest

День Вооруженных сил Украины: красивые поздравления в прозе своими словами

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В День Вооруженных сил Украины поздравляем всех военнослужащих нашей страны. Желаем крепких сил и несломленной веры, смелости и отваги, добрых надежд и неизменной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

Открытки и картинки в День ВСУ / Фото: pinterest

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Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты.

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Воины! В этот праздничный день желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

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Я горжусь тем, что в украинской армии есть такие люди как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям в любых обстоятельствах, не терять мужество и отвагу, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

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