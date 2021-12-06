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День Вооруженных сил Украины-2021: тематические картинки и поздравительные открытки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 декабря, 05:10
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Поздравляем украинских воинов с юбилеем профессионального праздника 6 декабря.

Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины. Именно в этот день в 1991 году был принят закон о ВСУ, и соответственно праздник получил свой официальный статус. Так что в нынешнем году ВСУ отмечают 30-летний юбилей.

Мы подготовили для вас эффектные, патриотичные, красивые поздравления, тематические картинки и открытки с Днем Вооруженных сил Украины, которые вы можете адресовать всем тем, кто к нему причастен, и пожелать им силы, мудрости и отваги.

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Торжественные поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в стихах

***

Джерельний тихий спів води,
Безкрайні степові простори,
І смерековії ліси,
Жовті лани і сині гори!

Духмяний хліб на рушнику,
Гостинно розпростерті руки,
Щасливу матері сльозу,
І дідуся з малим онуком!

За нашу рідну Україну,
Що зберегли за всі віки -
Низький уклін і тричі "Слава!"
Спасибі вам, захисники!

День Вооруженных сил Украины: поздравительные картинки / Фото: pinterest
День Вооруженных сил Украины: поздравительные картинки / Фото: pinterest

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***

Твое призванье защищать,
Границу Родины твоей,
Страну ты должен охранять,
С задачей справиться своей.

Ведь воспитал тебя отец
На зависть всем твоим врагам,
Ты мужественный, ты храбрец,
Ты за друзей всегда стоял!

Так пусть же Бог тебя хранит
И в праздник ВСУ страны
Тебя хочу благодарить,
И пожелать, чтоб долго жил.

С Днем Вооруженных сил Украины: яркие картинки / Фото: pinterest
С Днем Вооруженных сил Украины: яркие картинки / Фото: pinterest

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***

З Днем Збройних сил України вітаю,
У свято вам мужності й сили бажаю,
Друзів надійних, здоров’я, достатку,
Щоб було у вас завжди все у порядку.
Натхнення в роботі та миру у домі,
Щоб всі у сім’ї вашій були здорові!

С Днем Вооруженных сил Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest
С Днем Вооруженных сил Украины: картинки и поздравления / Фото: pinterest

***

Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет.

С праздником ВСУ: поздравительные открытки / Фото: pinterest
С праздником ВСУ: поздравительные открытки / Фото: pinterest

День Вооруженных сил Украины: красивые поздравления в прозе своими словами

***

В День Вооруженных сил Украины поздравляем всех военнослужащих нашей страны. Желаем крепких сил и несломленной веры, смелости и отваги, добрых надежд и неизменной удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

Открытки и картинки в День ВСУ / Фото: pinterest
Открытки и картинки в День ВСУ / Фото: pinterest

***

Мужество, честь, сила и отвага — только лучшие из лучших приняли присягу в рядах Вооруженных сил Украины. Вы готовы стать на защиту своей родины, не теряя ни одной минуты.

***

Воины! В этот праздничный день желаем вам спокойного мирного неба над головой, счастливой личной жизни и заслуженного повышения по службе.

***

Я горжусь тем, что в украинской армии есть такие люди как ты. Желаю быть всегда на высоте, покорять вершины, уверенно стремиться к своей мечте, оставаться верными своим целям в любых обстоятельствах, не терять мужество и отвагу, надеяться только на лучшее и верить в свою удачу.

Ранее мы рассказывали, какие выходные на Новый год-2022 в Украине и сколько будем отдыхать на праздники.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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