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День юриста в Украине-2021: прикольные картинки и яркие поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
8 октября, 05:40
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В День юриста 8 октября поздравляем украинских работников юриспруденции с их профессиональным праздником
С Днем юриста в Украине
С Днем юриста в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 8 октября, в Украине празднуется День юриста . Несмотря на то, что этот день не является выходным, работники юриспруденции сегодня готовы в свой адрес принимать поздравления со своим профессиональным праздником.

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День юриста в Украине проводится в соответствии с президентским указом 1997 года, которым был провозглашен праздник в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины, Союза юристов Украины, Союза адвокатов Украины. А дата выбрана в честь издания в 1016 году киевским князем Ярославом Мудрым первого свода законов.

не забудьте в этот день поздравить всех знакомых и друзей с профессиональным праздником. А мы собрали веселые, радостные, позитивные картинки и поздравления в стихах и прозе с Днем юриста.

Лучшие поздравления с Днем юриста в прозе

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Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем юриста Украины. Желаем крепкого здоровья, удачи и оптимизма, легкости в решении поставленных задач и бодрости духа. Пусть вам будут неведомы ошибки и неудачи, усталость и лень. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть царит счастье и любовь.

С Днем юриста в Украине: картинки и открытки / Фото: pinterest
С Днем юриста в Украине: картинки и открытки / Фото: pinterest

***

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Поздравляю вас с Днем юриста Украины. Желаю, чтобы ваш путь по юридической карьерной лестнице был легким и беспрепятственным, чтобы справедливая Фемида всегда подсказывала, как решить тот или иной вопрос. Удачи и успехов в юриспруденции, процветания и счастья в личной жизни!

С праздником юристов: прикольные картинки и поздравления / Фото: pinterest
С праздником юристов: прикольные картинки и поздравления / Фото: pinterest

Красивые поздравления в стихах в День юриста

***

Правосудие свершится
У закона страж – юрист!
Рад на благо потрудиться
Он душой и сердцем чист.

Он Фемиду направляет,
Верный путь ей указав,
Защищает, обвиняет,
Укротив строптивый нрав

Он – помощник гражданина
И закону подчинен,
Пред которым все едины,
И порядок соблюден

Званием всегда гордитесь
Труд всегда на благо ваш,
И с неправдою боритесь,
Нарабатывая стаж!

Поздравления в День юристов / Фото: pinterest
Поздравления в День юристов / Фото: pinterest

***

В труде – больших успехов
Здоровья и удачи
И пусть блестяще и легко
Решаются задачи!

С Днем украинских юристов: стихи и открытки / Фото: pinterest
С Днем украинских юристов: стихи и открытки / Фото: pinterest

***

Всем юристам Украины
Уваженье и почет.
Есть хорошая причина
Пожелать пути вперед!

Чтобы не было препятствий,
Удавалось все легко,
Юридическое братство
Пусть стремится высоко!

Яркие поздравления и картинки в
Яркие поздравления и картинки в

***

С Днем юриста поздравляю.
Ох, нелегок этот путь.
Беспристрастным быть желаю,
Зреть всегда в проблемы суть.

Пусть любимая работа
Не наскучит никогда,
Пусть решаются красиво
Даже сложные дела.

Лучшие пожелания в
Лучшие пожелания в

Ранее мы рассказывали, когда отмечается и как будем отдыхать в День защитников и защитниц Украины-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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