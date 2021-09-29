День защитников и защитниц Украины-2021: когда отмечается и как отдыхаем на праздник

Благодаря переносу рабочего дня украинцы в честь праздника своих защитников получат в октябре целых четыре выходных дня подряд.

Праздник День защитников и защитниц Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2021 году уже привычный нам официальный государственный праздник – День защитника Украины получил новое название. С июля нынешнего года он именуется День защитников и защитниц Украины.

Когда отмечается этот праздник в Украине, будет ли День защитников и защитниц Украины выходным, сколько дней отдыхаем в 2021 году, а также какова история и значение этой даты, читайте в нашей статье.

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День защитников и защитниц Украины-2021: дата праздника

Ежегодно в середине осени, 14 октября, украинцы чествуют своих защитников. Примечательно, что это не единственный значимый для Украины праздник. На эту же дату, помимо Дня защитников и защитниц Украины, приходится великий церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы , а еще День украинского казачества .

В 2021 году 14 октября выпадает на четверг, середину рабочей недели. Однако для более комфортного празднования украинское правительство предложило перенос рабочего дня с пятницы, 15 октября, на субботу, 23 октября .

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Таким образом, мы получим пролонгированные выходные, который продлятся целых четыре дня подряд – с четверга, 14 октября, до воскресенья, 17 октября . При этом рабочее время в день накануне праздника, 13 октября, будет сокращено на 1 час .

День защитников и защитниц Украины: история и значение праздника

Первоначально в независимой Украине праздник День защитника Украины был установлен на 14 октября по указу пятого президента Украины Петра Порошенко в 2014 году. Было принято решение соблюсти давнюю традицию почитания украинского войска . Одновременно был отменен праздник День защитника Отечества , который отмечался 23 февраля согласно указу 2009 года.

Дата празднования была выбрана не случайно. 14 октября считается также днем основания Украинской повстанческой армии (УПА).

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А еще на эту дату издавна приходился День украинского казачества , потому что он совпадал с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Казаки всегда считали Божью Матерь своей покровительницей и молились ей о защите и победе над врагами. А у запорожских казаков этот день был большим праздником, когда избирали новых старшин.

14 июля 2021 года Верховная Рада Украины внесла изменения в статью 73 Кодекса законов о труде , которыми изменила прежнее название праздника на День защитников и защитниц Украины.

Это объяснялось тем, что ранее праздник был установлен для чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины и касался только мужчин. Однако на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины служит очень много женщин , которые также достойны почестей.

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