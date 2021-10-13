День защитников и защитниц Украины: поздравления в стихах и прозе

14 октября, помимо важнейшего церковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы, украинцы также чествуют своих защитников и защитниц .
В этот день в нашей стране отмечается значимый государственный праздник – День защитников и защитниц Украины, посвященный давней традиции почитания украинского войска .
Мы поздравляем всех с этим знаменательным днем и желаем мира, процветания, благополучия, любви и счастья в каждую семью. Помимо тематических подарков, отправляйте друзьям, родным и близким лучшие поздравления , открытки, тематические картинки и стихи в праздник.
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С Днем защитников и защитниц Украины: поздравления в стихах
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Діво Пресвятая – Матір матерів,
Пригорни до серця всіх своїх синів.
Освіти їх душі світлом золотим,
Виповни любов’ю неспокійний дім,
Научи, як землю вберегти від зла,
Розумом, діянням і крилом тепла.
Зоре-зорянице, сонце доброти,
Землю України щастям освіти!
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Должно быть, это так непросто –
Страну родную защищать,
Уверенно желаю роста,
Прекрасно праздник отмечать!
Любви и счастья я желаю,
Пусть впереди удача ждет,
Чтоб жили вы, не унывая,
Пускай успех вперед ведет.
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Спасибі, воїни мої, за те,
Що бережете Україну!
Спасибі вам за тихий мирний сон,
Спасибі вам за те, що ви живі,
Спасибі, ангели мої!
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В праздник защитников всех Украины
Мы поздравляем воинов сильных!
Крепких, выносливых духом и телом,
Вам по плечу военное дело!
Тактика боя, сноровка и меткость,
В ваших рядах – это не редкость!
Поздравления наши примите сегодня,
Счастья вам, силы и много здоровья!
Эффектные поздравления в День защитников и защитниц Украины своими словами
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Преклоняемся перед вашим мужеством. Мы уверены, что благодаря таким героям, как вы, нас неизменно ждет победа. С Днем защитников и защитниц Украины!
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Поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины! Желаю много силы, мужества, терпения, выносливости, отваги! Пусть каждый день будет успешным, каждый поступок – достойным, каждое слово – твердым, каждая мысль – надежной, каждое действие – уверенным. Желаю быть здоровыми, любимыми и непобедимыми!
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Дорогие воины, поздравляем вас с Днем защитников и защитниц Украины! Желаем мирной жизни, без войн, жертв и потерь. Желаем мужества, силы духа, удачи, процветания, любви и здоровья!
Смотрите видео: Покров – история праздника и традиции
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