День зимнего солнцестояния-2021: когда самый короткий день в году

Самый короткий день в году – это день зимнего солнцестояния-2021 . Когда он состоится, что означает, как ведет себя солнце в этот период, чем примечателен самый маленький световой день в году, читайте в нашей статье.
День зимнего солнцестояния: дата в 2021 году
Один раз в год, в декабре, световой день на Земле достигает своего минимального значения . Примечательно, что он может выпадать на разные даты.
Так, в 2021 году зимнее солнцестояние произойдет во вторник, 21 декабря, почти в шесть часов вечера, а если быть точнее – в 17 часов 59 минут 16 секунд по киевскому времени.
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Традиционно три года подряд день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря. А на четвертый, перед високосным годом, эта дата смещается на один день вперед. Так, к примеру, будет в 2023 году – день зимнего солнцестояния пройдет 22 декабря.
Самый короткий день в 2021 году будет длиться 8 часов и несколько секунд, т.е. всего треть суток. А вот продолжительность самой длинной ночи вдвое превысит световой день 21 декабря и составит остальные две трети суток – почти 16 часов .
Зимнее солнцестояние: значение дня
- День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году , а ночь, соответственно – самая длинная.
- Солнце в этот день поднимается над горизонтом на самую маленькую высоту за весь год.
- В день зимнего солнцестояния Солнце расположено на максимальном угловом расстоянии от небесного экватора.
- Наибольший угол наклона земной оси относительно Солнца – 23°26' .
- Начиная с момента зимнего солнцестояния, день начинает увеличиваться , а ночь, наоборот – уменьшаться. Так продлится полгода, до дня летнего солнцестояния.
- Зимнее солнцестояние дает начало астрономической зиме .
- В день зимнего солнцестояния на полюсе северного полушария наступает середина полярной ночи .
- В культуре многих народов день зимнего солнцестояния символизирует возрождение богов, жизни и природы .
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