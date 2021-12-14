День зимнего солнцестояния-2021: когда самый короткий день в году

Следом за последним полнолунием в 2021 году идет зимнее солнцестояние: чем интересен этот день.

21 декабря день зимнего солнцестояния / Фото: Коллаж: Сегодня

Самый короткий день в году – это день зимнего солнцестояния-2021 . Когда он состоится, что означает, как ведет себя солнце в этот период, чем примечателен самый маленький световой день в году, читайте в нашей статье.

День зимнего солнцестояния: дата в 2021 году

Один раз в год, в декабре, световой день на Земле достигает своего минимального значения . Примечательно, что он может выпадать на разные даты.

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Так, в 2021 году зимнее солнцестояние произойдет во вторник, 21 декабря, почти в шесть часов вечера, а если быть точнее – в 17 часов 59 минут 16 секунд по киевскому времени.

Традиционно три года подряд день зимнего солнцестояния приходится на 21 декабря. А на четвертый, перед високосным годом, эта дата смещается на один день вперед. Так, к примеру, будет в 2023 году – день зимнего солнцестояния пройдет 22 декабря.

Самый короткий день в 2021 году будет длиться 8 часов и несколько секунд, т.е. всего треть суток. А вот продолжительность самой длинной ночи вдвое превысит световой день 21 декабря и составит остальные две трети суток – почти 16 часов .

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Зимнее солнцестояние: значение дня

День зимнего солнцестояния – это самый короткий день в году , а ночь, соответственно – самая длинная.

, а ночь, соответственно – самая длинная. Солнце в этот день поднимается над горизонтом на самую маленькую высоту за весь год.

за весь год. В день зимнего солнцестояния Солнце расположено на максимальном угловом расстоянии от небесного экватора.

от небесного экватора. Наибольший угол наклона земной оси относительно Солнца – 23°26' .

. Начиная с момента зимнего солнцестояния, день начинает увеличиваться , а ночь, наоборот – уменьшаться. Так продлится полгода, до дня летнего солнцестояния.

, а ночь, наоборот – уменьшаться. Так продлится полгода, до дня летнего солнцестояния. Зимнее солнцестояние дает начало астрономической зиме .

. В день зимнего солнцестояния на полюсе северного полушария наступает середина полярной ночи .

. В культуре многих народов день зимнего солнцестояния символизирует возрождение богов, жизни и природы .

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