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Дмитриев день-2021: что категорически нельзя делать в праздник

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
7 ноября, 18:29
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В Дмитриев день следует помянуть умерших родственников, а вот подавать обед дотемна и делать грязную домашнюю работу не следует.
Дмитриев день: традиции
Дмитриев день: традиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, в понедельник, 8 ноября, в православной церкви чтится память святого великомученика Дмитрия Солунского. В народе существовало много традиций и запретов в этот праздник, нарушать которые считалось плохим знаком.

Дмитриев день-2021: что нельзя делать

Как и другие церковные праздники и значимые православные даты, этот день имеет свои ритуалы и запреты . Вот что нельзя делать в Дмитриев день, чтобы не навлечь на себя неприятности:

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  • Нельзя выполнять тяжелую работу по хозяйству, особенно брать в руки колющие предметы, ковырять и копать землю, потому что копьями была проведена казнь святого Дмитрия.
  • Также нельзя шить, вышивать, стирать, убирать и выполнять другую грязную работу по дому.
  • В этот день, как и в Дмитриевскую поминальную субботу, нельзя забывать об умерших родственниках . Их не только поминают за праздничным столом и заказывают службу в церкви, но еще и оставляют на ночь воду и новое полотенце: чтобы почившая душа могла напиться и умыться.
  • Нельзя в Дмитриев день подавать обед до наступления темноты , а от каждого блюда положено отложить по ложке в отдельную посуду и оставлять под иконой.
  • Наши предки считали, что в праздник и на поминки нельзя есть первый блин , потому что он предназначался для покойников.
  • Не стоит устраивать шумные празднования и веселиться.
  • В церковный праздник ни в коем случае нельзя ссориться, особенно родственникам , ругаться, сквернословить, выяснять отношения.
  • Также в этот день нельзя никому отказывать в просьбе .
  • После Дмитриева дня нельзя засылать сватов .

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре-2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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