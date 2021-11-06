Дмитриевская родительская суббота-2021: что можно и что нельзя делать в поминальный день

Сегодня православные чтут Дмитриевскую родительскую субботу. В этот поминальный день ни в коем случае нельзя устраивать празднества, а также шить, стирать и скандалить.

Традиции и запреты Дмитриевской родительской субботы / Фото: Коллаж: Сегодня

Дмитриевская родительская суббота приходится на сегодня, 6 ноября. Это день, когда православные вспоминают усопших и молятся о спасении их душ. Она проводится в канун почитания святого великомученика Димитрия Солоунского , день памяти которого ежегодно отмечается 8 ноября.

Как и другие церковные праздники, поминальный день имеет свои ритуалы и запреты . Что нельзя делать в родительскую субботу, чтобы не нарушить давние традиции и не обидеть память усопших, читайте в нашей статье.

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Дмитриевская суббота-2021: что нельзя делать

Несмотря на то, что этот день – поминальный, не нужно грустить, предаваться унынию и оплакивать умерших, наоборот, важно вспоминать о них с любовью и светлой радостью.

и оплакивать умерших, наоборот, важно вспоминать о них с любовью и светлой радостью. В то же время в родительскую субботу нельзя устраивать шумные празднования и веселиться.

и веселиться. В церковь для поминания нельзя нести мясо и мясные продукты .

. Не стоит употреблять спиртные напитки , кроме небольшого количества церковного вина.

, кроме небольшого количества церковного вина. В Дмитриевскую родительскую субботу работа не запрещена, однако шить и прясть в этот день нельзя.

в этот день нельзя. Также некоторые запреты касались воды: нельзя стирать и полоскать белье – чтобы глаза покойникам не замыливать.

– чтобы глаза покойникам не замыливать. В родительский день ни в коем случае нельзя ссориться, особенно родственникам . Наоборот, умершим нужно показать, что их потомки живут дружно, в мире и уважении друг к другу.

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