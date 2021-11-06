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Дмитриевская родительская суббота-2021: что можно и что нельзя делать в поминальный день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 ноября, 06:10
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Сегодня православные чтут Дмитриевскую родительскую субботу. В этот поминальный день ни в коем случае нельзя устраивать празднества, а также шить, стирать и скандалить.
Традиции и запреты Дмитриевской родительской субботы
Традиции и запреты Дмитриевской родительской субботы / Фото: Коллаж: Сегодня

Дмитриевская родительская суббота приходится на сегодня, 6 ноября. Это день, когда православные вспоминают усопших и молятся о спасении их душ. Она проводится в канун почитания святого великомученика Димитрия Солоунского , день памяти которого ежегодно отмечается 8 ноября.

Как и другие церковные праздники, поминальный день имеет свои ритуалы и запреты . Что нельзя делать в родительскую субботу, чтобы не нарушить давние традиции и не обидеть память усопших, читайте в нашей статье.

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Дмитриевская суббота-2021: что нельзя делать

  • Несмотря на то, что этот день – поминальный, не нужно грустить, предаваться унынию и оплакивать умерших, наоборот, важно вспоминать о них с любовью и светлой радостью.
  • В то же время в родительскую субботу нельзя устраивать шумные празднования и веселиться.
  • В церковь для поминания нельзя нести мясо и мясные продукты .
  • Не стоит употреблять спиртные напитки , кроме небольшого количества церковного вина.
  • В Дмитриевскую родительскую субботу работа не запрещена, однако шить и прясть в этот день нельзя.
  • Также некоторые запреты касались воды: нельзя стирать и полоскать белье – чтобы глаза покойникам не замыливать.
  • В родительский день ни в коем случае нельзя ссориться, особенно родственникам . Наоборот, умершим нужно показать, что их потомки живут дружно, в мире и уважении друг к другу.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре-2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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