Дмитриевская родительская суббота в 2021 году: точная дата и традиции

Дмитриевская родительская суббота – это очередной поминальный день, последний в году. Когда он наступит, какова его история и традиции, а также как нужно поминать умерших родственников, читайте в нашей статье.
Родительские дни у верующих – это особые дни поминовения почивших родных и близких людей. В году есть несколько таких поминальных дней.
При этом они высчитываются по церковному календарю в зависимости от Пасхи и выпадают на разные даты.
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Когда будет Дмитриевская поминальная суббота-2021
Дмитриевская суббота – это день всеобщего поминания умерших. Он отмечается в канун дня святого Дмитрия Солунского , который ежегодно приходится на 8 ноября .
В 2021 году этот день будет в понедельник, а значит, ближайшая суббота в канун дня святого Дмитрия выпадает на 6 ноября .
Дмитриевская родительская суббота: история поминального дня
Димитрий Солунский, или Димитрий Мироточец, чья память чтится 8 ноября – святой великомученик, который пострадал за христианскую веру в период правления императора Диоклетиана.
Также считается, что поминальную субботу установил князь Дмитрий Донской после кровопролитной битвы на Куликовом поле, которая завершилась в день Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380 года.
Изначально поминальный день был посвящен памяти победителя Куликовской битвы Дмитрия Донского и поминовению душ воинов, павших в битве. Позже в субботу накануне дня Димитрия христиане стали проводить поминки умерших родителей и других родственников.
Традиции поминания в Дмитриевскую родительскую субботу
- В Дмитриевскую поминальную субботу люди по традиции вспоминают всех своих умерших родных и все хорошее, что они сделали при жизни, молятся за упокой их душ.
- В этот день положено посетить храм, заказать поминальную панихиду, поставить свечи и помолиться.
- Верующие в церковь приносят продукты: хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, подсолнечное масло, которые оставляют на кануне – специальном столике у распятия.
- А еще в этот день положено сходить на кладбище, принести на могилы цветы.
- После этого дома в кругу семьи проводят поминальную трапезу, главным блюдом на которой является кутья. Также было принято подавать блины, пироги, отварные яйца, хлеб, вино.
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