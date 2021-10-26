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Дмитриевская родительская суббота в 2021 году: точная дата и традиции

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 октября, 15:52
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В ноябре наступит последняя родительская суббота в 2021 году, когда по церковным традициям положено поминать умерших родственников
Когда Димитриевская родительская суббота
Когда Димитриевская родительская суббота / Фото: Коллаж: Сегодня

Дмитриевская родительская суббота – это очередной поминальный день, последний в году. Когда он наступит, какова его история и традиции, а также как нужно поминать умерших родственников, читайте в нашей статье.

Родительские дни у верующих – это особые дни поминовения почивших родных и близких людей. В году есть несколько таких поминальных дней.

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При этом они высчитываются по церковному календарю в зависимости от Пасхи и выпадают на разные даты.

Когда будет Дмитриевская поминальная суббота-2021

Дмитриевская суббота – это день всеобщего поминания умерших. Он отмечается в канун дня святого Дмитрия Солунского , который ежегодно приходится на 8 ноября .

В 2021 году этот день будет в понедельник, а значит, ближайшая суббота в канун дня святого Дмитрия выпадает на 6 ноября .

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Дмитриевская родительская суббота: история поминального дня

Димитрий Солунский, или Димитрий Мироточец, чья память чтится 8 ноября – святой великомученик, который пострадал за христианскую веру в период правления императора Диоклетиана.

Также считается, что поминальную субботу установил князь Дмитрий Донской после кровопролитной битвы на Куликовом поле, которая завершилась в день Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380 года.

Изначально поминальный день был посвящен памяти победителя Куликовской битвы Дмитрия Донского и поминовению душ воинов, павших в битве. Позже в субботу накануне дня Димитрия христиане стали проводить поминки умерших родителей и других родственников.

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Традиции поминания в Дмитриевскую родительскую субботу

  • В Дмитриевскую поминальную субботу люди по традиции вспоминают всех своих умерших родных и все хорошее, что они сделали при жизни, молятся за упокой их душ.
  • В этот день положено посетить храм, заказать поминальную панихиду, поставить свечи и помолиться.
  • Верующие в церковь приносят продукты: хлеб, печенье, конфеты, фрукты, овощи, крупы, подсолнечное масло, которые оставляют на кануне – специальном столике у распятия.
  • А еще в этот день положено сходить на кладбище, принести на могилы цветы.
  • После этого дома в кругу семьи проводят поминальную трапезу, главным блюдом на которой является кутья. Также было принято подавать блины, пироги, отварные яйца, хлеб, вино.

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздничных дней в ноябре-2021 в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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