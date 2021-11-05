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Дмитриевская суббота-2021: что нести в церковь

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 ноября, 14:56
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В поминальный день в храм традиционно приносят хлеб, печенье, конфеты, фрукты, постное масло, а вот мясные продукты брать не нужно.
Что принести в церковь в поминальный день
Что принести в церковь в поминальный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 6 ноября , наступит Дмитриевская родительская суббота. Это особый день в году, когда, согласно церковным канонам, положено поминать умерших родственников. В такие дни в храмах проводятся поминальные службы.

Этот поминальный день приурочен дню памяти святого великомученика Дмитрия Солунского , который пострадал за христианскую веру в период правления императора Диоклетиана. Этот день ежегодно выпадает на 8 ноября .

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В поминальную субботу православные посещают храм, заказывают панихиду в память об умерших родных и близких, молятся за упокой их душ, а также приносят в церковь продукты для поминания.

Куда приносить продукты

Давняя христианская традиция, которая сохранилась до наших дней – приносить продукты в церковь. Еще первые христиане жертвовали храму хлеб, вино и растительное масло для лампад.

В особые поминальные дни в каждом храме возле распятия Христа устанавливается стол для продуктов, которые приносят верующие для поминовения умерших родных и близких. Такой стол называется канун.

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Что нести в церковь для поминания: список разрешенных продуктов

  • хлеб, желательно круглой формы;
  • булочки, печенье, выпечка и другие хлебобулочные изделия;
  • крупы;
  • мука;
  • сахар;
  • конфеты;
  • фрукты;
  • овощи;
  • растительное масло;
  • вино кагор.

Главное ритуальное блюдо на панихиде – это кутья , которая представляет собой сваренные пшеничные или рисовые зерна с добавлением мака, орехов, изюма, меда. Кутью накладывают в маленькую мисочку, украшают крестом из сухофруктов или мармелада, втыкают свечу и ставят на специальном столе.

Во время поминальной панихиды священник освящает кутью, и прихожане затем забирают ее с собой. С нее начинается ритуальная поминальная трапеза. А остальные продукты остаются в церкви. Часть священнослужители раздают бедным и нуждающимся людям, часть оставляют на помин и сами поминают умерших.

Какие продукты запрещено приносить в церковь

  • мясо;
  • кровяная колбаса;
  • другие мясные продукты.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в ноябре 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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