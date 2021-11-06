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Дмитриевская суббота-2021: картинки и пожелания в родительский день

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 ноября, 05:10
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Наступила Дмитриевская родительская суббота в 2021 году, когда православные чтут память своих умерших родственников.
Дмитриевская поминальная суббота
Дмитриевская поминальная суббота / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 6 ноября, отмечается Дмитриевская родительская суббота-2021, которая считается особым днем поминовения умерших родителей, родных и близких людей.

Этот день назван в честь великомученика Димитрия Солоунского и приурочен ко дню его памяти, который ежегодно отмечается у православных 8 ноября. А суббота накануне считается поминальным днем и в 2021 году она выпадает на 6 ноября.

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Дмитриевская родительская суббота: стихи и картинки

***

В поминальный день спешите
Дань ушедшим всем отдать.
Добрым делом, добрым словом
Их сегодня поминать.

Пусть лучом вам улыбнутся
Те, кого уж с нами нет.
Их всегда храните в сердце,
Прячьте память от сует.

Дмитриевская суббота: слова поминания
Дмитриевская суббота: слова поминания / Фото: bonnycards

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***

В Дмитриевскую субботу,
Приготовь помин скорей.
Ведь сегодня души близких
Ждут смиренно у дверей.

Словом добрым всех их вспомни,
Помолись за их покой,
Отпусти их с легким сердцем,
Все равно они с тобой.

Дмитриевская суббота: добрые стихи и открытки
Дмитриевская суббота: добрые стихи и открытки / Фото: bonnycards

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***

Тех, кто покинул этот мир,
Хотим сейчас мы помянуть,
В родительский спокойный день
Поставить свечи и всплакнуть.
Мы все могилки приберем
У наших близких и родных,
Цветов букеты принесем
И будем думать мы о них!

Искренние стихи в Дмитриевскую поминальную субботу
Искренние стихи в Дмитриевскую поминальную субботу / Фото: bonnycards

***

Пришла суббота Дмитриева к нам,
Вспомним тех, кого уж не вернуть!
Они, подобно солнечным лучам,
Освещают жизненный наш путь!

Давайте тихо близких мы помянем,
Помолимся за души, их покой,
И сами мы немного чище станем,
Благодаря молитве столь простой!

Ранее мы публиковали календарь выходных и праздничных дней в ноябре-2021 в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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