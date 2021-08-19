Добрые поздравления с Преображением Господним в картинках, открытках, стихах и прозе

Пусть в праздник Преображения Господнего произойдут хорошие перемены, и жизнь чудесным образом преобразится в лучшую сторону

Поздравления с Преображением Господним / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне. Этот великий праздник связывают с описанным в Евангелие явлением Божественного величия и славы Иисуса Христа перед его тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор.

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А в народе в день Преображения празднуется Яблочный Спас или Второй Спас.

Life Сегодня подготовили для вас стихи, картинки, поздравления, которые можно отправить родным и близким.

Лучшие поздравления на Преображение Господне в стихах

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Всех благ вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся молитвою сердца,

И от проблем вы станете свободны.

Здоровья крепкого я искренне желаю,

Пусть счастье до краев наполнит вас.

Я с праздником чудесным поздравляю,

Великий Яблочный сегодня Спас.

Поздравления с Преображением Господним / Фото: bonnycards

Светлые поздравления с Преображением Господним в прозе

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С праздником светлым! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйтесь и насладитесь этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит ваше самое заветное желание.

Поздравления с Преображением Господним / Фото: Wikipedia

Преображение Господне: короткие поздравления

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В садах уж с плодами все яблони,

От ветра их ветви в движении,

Сегодня о празднике помним мы –

Господне Преображение.

Поздравить спешу с этим днем тебя,

Желаю я счастья и долгих лет,

Живи, свято веруя и любя,

И в Яблочный Спас мой прими привет!

Поздравления с Преображением Господним / Фото: Pinterest

Пожелания в день Преображения Господнего своими словами

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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!

Поздравления с Преображением Господним / Фото: Pinterest

С праздником Преображения: добрые стихи

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Преображение Господне

Каждую душу наполнит теплом,

И над церковными куполами

Ангел пролетит, махая крылом.

Все люди добрее станут

И очистится душа,

И с благодарностью посмотрят

В голубые небеса!

Поздравления с Преображением Господним / Фото: Pixabay

Смотрите видео, как отмечали Яблочный Спас в прошлом году:

Ранее мы рассказывали, что святят на Яблочный Спас-2021.

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