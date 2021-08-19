Добрые поздравления с Преображением Господним в картинках, открытках, стихах и прозе

Сегодня, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне. Этот великий праздник связывают с описанным в Евангелие явлением Божественного величия и славы Иисуса Христа перед его тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе Фавор.
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А в народе в день Преображения празднуется Яблочный Спас или Второй Спас.
Life Сегодня подготовили для вас стихи, картинки, поздравления, которые можно отправить родным и близким.
Лучшие поздравления на Преображение Господне в стихах
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Всех благ вам и душевного тепла,
И пусть в Преображение Господне,
Наполнятся молитвою сердца,
И от проблем вы станете свободны.
Здоровья крепкого я искренне желаю,
Пусть счастье до краев наполнит вас.
Я с праздником чудесным поздравляю,
Великий Яблочный сегодня Спас.
Светлые поздравления с Преображением Господним в прозе
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С праздником светлым! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйтесь и насладитесь этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит ваше самое заветное желание.
Яблочный Спас-2021: красивые поздравления и открытки
Преображение Господне: короткие поздравления
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В садах уж с плодами все яблони,
От ветра их ветви в движении,
Сегодня о празднике помним мы –
Господне Преображение.
Поздравить спешу с этим днем тебя,
Желаю я счастья и долгих лет,
Живи, свято веруя и любя,
И в Яблочный Спас мой прими привет!
Пожелания в день Преображения Господнего своими словами
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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Вторым Спасом нас всех!
С праздником Преображения: добрые стихи
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Преображение Господне
Каждую душу наполнит теплом,
И над церковными куполами
Ангел пролетит, махая крылом.
Все люди добрее станут
И очистится душа,
И с благодарностью посмотрят
В голубые небеса!
Смотрите видео, как отмечали Яблочный Спас в прошлом году:
Ранее мы рассказывали, что святят на Яблочный Спас-2021.
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