Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котов

Храним лук

Гладиолус на даче

Stop муравьям

Защищаем огород

Сушим волосы без фена
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Эффектные картинки с Пасхой-2022: поздравления, открытки, стихи и проза

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 апреля, 05:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В светлый праздник Пасхи поздравляем с Воскресением Христовым.
Добрые поздравления с Пасхой: картинки, открытки, пожелания
Добрые поздравления с Пасхой: картинки, открытки, пожелания / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Сегодняшний день, 24 апреля, знаменуется великим и значимым для всех православных христиан событием – наступила Пасха-2022.

Пусть Господь защитит всех нас от беды, придаст силы, укрепит в вере и подарит мир! Обязательно поздравьте родных, близких, любимых людей со светлым Воскресением Христовым , поддержите их, помогите при необходимости и поднимите настроение.

Реклама

Смотрите в нашей статье тематические картинки и открытки , искренние поздравления, стихи и прозу, добрые пожелания в праздник Пасхи.

Душевные поздравления с Пасхой 2022 в прозе

***

Христос Воскресе! Поздравляю с добрым праздником и желаю вам мира, здоровья, света, добра, благоденствия, процветания, веры и любви.

Реклама

Красивые поздравления с Пасхой
Красивые поздравления с Пасхой / Фото: bonnycards

***

Пусть Божья благодать снизойдет на ваш дом, пусть дарует вам Господь мир, здоровье и долгие годы жизни. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

Реклама

***

Христос Воскресе! С Пасхой! Желаю мирного неба над головой, пусть все плохое уйдет из вашей жизни, а хорошее навсегда останется в сердце. Пусть каждый день приносит только радостные вести!

Пасха: картинки и открытки с праздником
Пасха: картинки и открытки с праздником / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Пасхой в стихах

***

Праздничная скатерть,
Расписное блюдо,
Куличи с посыпкой
На столе, как чудо.

Писанки свяченые
Друг от друга краше,
Радостнее праздников
Не найти, чем наши.

И с душой открытой
Славим мы Христа –
Со Светлым Воскресеньем!
С победою добра!

Картинки и открытки с Пасхой
Картинки и открытки с Пасхой / Фото: bonnycards

***

Счастливой Пасхи от души желаю,
Христос воскрес – звонят колокола!
Пускай Господь вас от беды спасает
И наградит за добрые дела!

***

Христос Воскрес! Вас поздравляю.
Пусть будет к вам судьба щедра,
Пусть Пасха двери открывает
Вам в мир надежды и добра.

Желаю счастья и здоровья,
Пускай Господь вам помогает,
А добрый Ангел ваш Хранитель
Всегда в пути сопровождает.

Поздравительные картинки и яркие открытки с Пасхой
Поздравительные картинки и яркие открытки с Пасхой / Фото: bonnycards

***

Пришло Святое Воскресенье,
И возвестил нам благовест:
Во имя вечного спасенья
Христос воскрес. Христос Воскрес!

Желаем светлых дней пасхальных,
Ведь это чудо из чудес.
Забудьте про свои печали —
Христос Воистину Воскрес!

Ранее мы рассказывали, как можно каждый год рассчитать переходящие праздники по пасхальному календарю. Чтобы узнать, главные ритуалы, обычаи и приметы праздника Пасхи, читайте нашу статью.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Лайфхак недели
Как покрасить мраморные яйца?
Узнать
Именины в мае
Как поздравить?
Лунный календарь на неделю
25 апреля — 1 мая
Влияние на жизнь
Just do it
Дачный календарь на май
Благоприятные дни
Они не умеют любить
Невлюбчивые знаки зодиака
Скорпион
Скорпион
Дева
Дева
Близнецы
Близнецы
1 /2
Кто еще?
Выходные и праздники в апреле
Когда отдыхаем?
Благоприятные дни в мае
Лунный календарь стрижек
Когда стричь волосы?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять