Эффектные картинки с Пасхой-2022: поздравления, открытки, стихи и проза

В светлый праздник Пасхи поздравляем с Воскресением Христовым.

Добрые поздравления с Пасхой: картинки, открытки, пожелания / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Сегодняшний день, 24 апреля, знаменуется великим и значимым для всех православных христиан событием – наступила Пасха-2022.

Пусть Господь защитит всех нас от беды, придаст силы, укрепит в вере и подарит мир! Обязательно поздравьте родных, близких, любимых людей со светлым Воскресением Христовым , поддержите их, помогите при необходимости и поднимите настроение.

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Смотрите в нашей статье тематические картинки и открытки , искренние поздравления, стихи и прозу, добрые пожелания в праздник Пасхи.

Душевные поздравления с Пасхой 2022 в прозе

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Христос Воскресе! Поздравляю с добрым праздником и желаю вам мира, здоровья, света, добра, благоденствия, процветания, веры и любви.

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Красивые поздравления с Пасхой / Фото: bonnycards

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Пусть Божья благодать снизойдет на ваш дом, пусть дарует вам Господь мир, здоровье и долгие годы жизни. Будьте хранимы Богом, любимы и счастливы!

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Христос Воскресе! С Пасхой! Желаю мирного неба над головой, пусть все плохое уйдет из вашей жизни, а хорошее навсегда останется в сердце. Пусть каждый день приносит только радостные вести!

Пасха: картинки и открытки с праздником / Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Пасхой в стихах

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Праздничная скатерть,

Расписное блюдо,

Куличи с посыпкой

На столе, как чудо.

Писанки свяченые

Друг от друга краше,

Радостнее праздников

Не найти, чем наши.

И с душой открытой

Славим мы Христа –

Со Светлым Воскресеньем!

С победою добра!

Картинки и открытки с Пасхой / Фото: bonnycards

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Счастливой Пасхи от души желаю,

Христос воскрес – звонят колокола!

Пускай Господь вас от беды спасает

И наградит за добрые дела!

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Христос Воскрес! Вас поздравляю.

Пусть будет к вам судьба щедра,

Пусть Пасха двери открывает

Вам в мир надежды и добра.



Желаю счастья и здоровья,

Пускай Господь вам помогает,

А добрый Ангел ваш Хранитель

Всегда в пути сопровождает.

Поздравительные картинки и яркие открытки с Пасхой / Фото: bonnycards

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Пришло Святое Воскресенье,

И возвестил нам благовест:

Во имя вечного спасенья

Христос воскрес. Христос Воскрес!



Желаем светлых дней пасхальных,

Ведь это чудо из чудес.

Забудьте про свои печали —

Христос Воистину Воскрес!

Ранее мы рассказывали, как можно каждый год рассчитать переходящие праздники по пасхальному календарю. Чтобы узнать, главные ритуалы, обычаи и приметы праздника Пасхи, читайте нашу статью.