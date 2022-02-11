Гадания на 14 февраля: самые точные предсказания

В праздник всех влюбленных сам Бог велел погадать на любовь

Близится День святого Валентина, 14 февраля, праздник влюбленных . Те, кто еще не встретил свою половинку, мечтают узнать о своей судьбе. А те, кто стоит на пороге романтических отношений, хотят удостовериться, насколько надежным оказался их выбор.

В этом может помочь сама атмосфера праздника. Недаром святой Валентин издавна считается покровителем любви и преданности. Так что можно погадать в этот день, чтобы выведать свое будущее, когда произойдет заветная встреча, кто станет суженым, и долго ли сохранится любовь и отношения с избранником.

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Гадания на 14 февраля

Простое гадание на имя суженого

Как погадать на 14 февраля / Фото: pexels

Хотя, не для всех оно может оказаться таким уж простым. В день 14 февраля нужно выйти на улицу и спросить имя у первого встречного мужчины. Какое он назовет, так и будут звать будущего жениха.

Гадание по валентинкам

Как погадать на 14 февраля / Фото: pexels

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Посчитайте полученные в этот день валентинки-поздравления. Если их четное число – ваше желание сбудется. А еще чем больше вам подарили валентинок, тем больше повышаются шансы на исполнение загаданного. Ведь так много людей пожелали вам добра!

Гадание на имена

Как погадать на 14 февраля / Фото: pexels

Вечером 13 февраля вырежьте 14 маленьких валентинок, на каждой напишите мужское имя , а одну бумажку оставьте пустой. Положите валентинки под подушку и перед сном загадайте желание. А утром 14 февраля вытащите наугад одну из валентинок. Какое имя попалось, таким и будет имя будущего мужа.

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Вкусное гадание на печенье

Как погадать на 14 февраля / Фото: pexels

Испеките к празднику печенье, конечно же, в форме сердечек-валентинок. Во время приготовления думайте о человеке, который вас интересует. Если в День Валентина у вас получится угостить его, и он похвалит ваш кулинарный талант – можете рассчитывать на взаимность. Но ни в коем случае не поручайте эту миссию другой женщине – подруге или сестре.

Романтическое гадание на лепестках

Как погадать на 14 февраля / Фото: pexels

Если любимый человек подарил вам цветы, то гадание придется отложить, пока они не завянут. А далее соберите сухие лепестки, подумайте о своем парне, загадайте желание и рассыпьте лепестки на ковре. По фигурам, которые выпали и сложились из цветов, можно трактовать будущее или его отношение к вам.

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