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Гадания на Андрея-2021: самые точные предсказания

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
8 декабря, 18:52
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В старину по приметам и гаданиям в этот день предсказывали будущее и свою судьбу.
Гадания на Андрея
Гадания на Андрея / Фото: Коллаж: Сегодня

13 декабря украинцы отметят день Андрея Первозванного. Это был период, когда парни и девушки выбирали себе пару для будущей семьи, чтобы после Крещения, 19 января, сыграть свадьбу.

В канун Андреева дня, в ночь с 12 на 13 декабря, незамужние девушки собирались вместе и гадали на суженого, любовь, судьбу. Это считалось самым правдивым и точным временем для гаданий.

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Перед тем как гадать, нужно было подготовиться: ничего не есть, кроме хлеба и воды. Гадать могли лишь девушки или женщины. Важно правильно настроиться и загадывать свои желания и вопросы, на которые хотели получить ответы. А после гадания нужно молчать до самого утра.

Популярные гадания на Андрея

  • Гадание с обувью

По сапожкам или туфлям можно было определить, кто первый выйдет замуж и встанет на рушник . Каждая девушка снимала с левой ноги обувь и бросала за порог. Чей сапог дальше улетит – та, соответственно, скорее выйдет замуж или же дальше уйдет от родительского дома. Также смотрели, куда падают башмаки носками – оттуда и сватов ждать.

  • Гадание на воде

Ночью при луне девушки ходили к водоему и смотрели в воду . Если у них получалось увидеть облик суженого, значит, в будущем году можно ждать сватов и свадьбу. А если слышно лишь шум воды – сидеть дальше в девках.

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  • Гадание на чашках

Для гадания берут несколько чашек по числу гадающих . В них помещают хлеб, лук, соль, сахар, кольцо, деньги, пуговицы, щепки, воду и т.д. Каждая из девушек закрывает глаза и по очереди выбирает себе чашку:

  1. деньги – к богатству,
  2. хлеб – к сытости,
  3. лук – к слезам,
  4. кольцо – к свадьбе,
  5. вода – к беременности,
  6. соль – к неприятностям,
  7. пуговицы – к мастерству,
  8. щепки – к теплу,
  9. сахар – к веселью.
  • Гадание на имена

Чтобы узнать, как будут звать мужа, девушки писали на бумажках разные мужские имена и клали их под подушку. А утром наугад вытягивали первую попавшуюся записку и читали написанное на ней имя.

  • Гадание на сон

Сны на Андрея считались вещими. А потому, ложась спать в ночь на 13 декабря, девушки клали под подушку расческу , приговаривая: "Суженый-ряженый, причеши мне волосы". Суженый являлся во сне и расчесывал волосы.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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