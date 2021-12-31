Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 1 января 2022 года. Новый год благополучно встречен, наступает благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.
Гороскоп на 1 января для Овна
Несмотря на поздний подъем в первый день года, все равно не сдерживайте порывы своего остроумия и жизнерадостности. Раз в году можно позволить себе поозорничать в свое удовольствие.
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Гороскоп на 1 января для Тельца
Запаситесь терпением и рассолом, скорее всего, вам все это пригодится с самого утра. Постарайтесь в честь праздника не наговорить лишнего тем, кто посмел вас разбудить ни свет, ни заря.
Гороскоп на 1 января для Близнецов
Если в первый день наступившего года вам нужно будет сделать выбор, можете не переживать – вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение, вы и сами способны раздавать советы.
Гороскоп на 1 января для Рака
Чем проще решение вопросов, тем лучше для вас и окружающих. В этот день вы можете себе позволить никуда не торопиться. Просто посидите на диване с пультом – вы заслужили расслабление и отдых.
Гороскоп на 1 января для Льва
Этот праздничный день прекрасно подходит для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых. Обзвоните всех, поздравьте с Новым годом, узнайте много новостей.
Гороскоп на 1 января для Девы
Ваши чувства находятся в приподнятом и даже взволнованном состоянии. Но, несмотря на бурную праздничную ночь накануне, весь день будет чрезвычайно продуктивным, как будто в вас сидит батарейка.
Гороскоп на 1 января для Весов
Не разбрасывайтесь тем, что имеете, оно явно вам еще пригодиться в будущем. Это могут быть и материальные блага, и креативные идеи. Кроме того, сейчас не нужно начинать новые дела – еще рано, немного подождите.
Гороскоп на 1 января для Скорпиона
Времени на рассуждения и воспоминания у вас не будет. Отдых-отдыхом, но вас ждут великие дела. Мобилизуйте все усилия и принимайтесь за работу. Первый день в году обязательно будет удачным.
Гороскоп на 1 января для Стрельца
День обещает быть напряженным в эмоциональном плане. Видимо, ночь прошла слишком бурно, и душа требует продолжения банкета. На всякий случай запаситесь валерьянкой – то ли себе, то ли окружающим.
Гороскоп на 1 января для Козерога
На удивление вы почувствуете прилив энергии, так что потратьте ее правильно. Не сидите сложа руки, мало ли когда выпадет такой день еще раз. В целом, год начинается благоприятно и на подъеме сил.
Гороскоп на 1 января для Водолея
Для того чтобы потом не пожалеть об упущенных возможностях – будьте в курсе всех событий. Не уходите далеко от телефона и проверяйте почту. Кроме поздравлений вы получите важную информацию.
Гороскоп на 1 января для Рыб
Проведите весь этот праздничный день во власти чувств, пусть они будут приятными. И постарайтесь не думать больше ни о чем другом. Тогда все сложится очень удачно для вас с самого начала года.
Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.