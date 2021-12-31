Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 1 января для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 1 января 2022 года. Новый год благополучно встречен, наступает благоприятный и очищающий день, когда человек находится в гармонии с собой и окружающим миром.

Гороскоп на 1 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Несмотря на поздний подъем в первый день года, все равно не сдерживайте порывы своего остроумия и жизнерадостности. Раз в году можно позволить себе поозорничать в свое удовольствие.

Гороскоп на 1 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Запаситесь терпением и рассолом, скорее всего, вам все это пригодится с самого утра. Постарайтесь в честь праздника не наговорить лишнего тем, кто посмел вас разбудить ни свет, ни заря.

Реклама

Гороскоп на 1 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Если в первый день наступившего года вам нужно будет сделать выбор, можете не переживать – вы не ошибетесь. Только не позволяйте никому влиять на свое мнение, вы и сами способны раздавать советы.

Гороскоп на 1 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Чем проще решение вопросов, тем лучше для вас и окружающих. В этот день вы можете себе позволить никуда не торопиться. Просто посидите на диване с пультом – вы заслужили расслабление и отдых.

Гороскоп на 1 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Этот праздничный день прекрасно подходит для восстановления давно утерянных связей. Велика вероятность встретить очень старых знакомых. Обзвоните всех, поздравьте с Новым годом, узнайте много новостей.

Гороскоп на 1 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Ваши чувства находятся в приподнятом и даже взволнованном состоянии. Но, несмотря на бурную праздничную ночь накануне, весь день будет чрезвычайно продуктивным, как будто в вас сидит батарейка.

Гороскоп на 1 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Не разбрасывайтесь тем, что имеете, оно явно вам еще пригодиться в будущем. Это могут быть и материальные блага, и креативные идеи. Кроме того, сейчас не нужно начинать новые дела – еще рано, немного подождите.

Гороскоп на 1 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Времени на рассуждения и воспоминания у вас не будет. Отдых-отдыхом, но вас ждут великие дела. Мобилизуйте все усилия и принимайтесь за работу. Первый день в году обязательно будет удачным.

Гороскоп на 1 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

День обещает быть напряженным в эмоциональном плане. Видимо, ночь прошла слишком бурно, и душа требует продолжения банкета. На всякий случай запаситесь валерьянкой – то ли себе, то ли окружающим.

Гороскоп на 1 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

На удивление вы почувствуете прилив энергии, так что потратьте ее правильно. Не сидите сложа руки, мало ли когда выпадет такой день еще раз. В целом, год начинается благоприятно и на подъеме сил.

Гороскоп на 1 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Для того чтобы потом не пожалеть об упущенных возможностях – будьте в курсе всех событий. Не уходите далеко от телефона и проверяйте почту. Кроме поздравлений вы получите важную информацию.

Гороскоп на 1 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Проведите весь этот праздничный день во власти чувств, пусть они будут приятными. И постарайтесь не думать больше ни о чем другом. Тогда все сложится очень удачно для вас с самого начала года.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.