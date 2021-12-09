Гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака

Астрологи дали прогноз на 10 декабря 2021 года. Многих знаков зодиака поджидает провокационный день. Избегайте желания говорить лишнее и совершать необдуманные действия.
Гороскоп на 10 декабря для Овна
Подходящий день для кулинарных экспериментов. А вот во всем остальном проявите осторожность. Отложите важные дела на потом. Остерегайтесь служебных романов и старайтесь сохранить все в тайне.
Гороскоп на 10 декабря для Тельца
Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужен свободный полет фантазии. Вы практически у цели, остался лишь последний шаг – важно сделать его правильно, чтобы не скатиться к самому началу.
Гороскоп на 10 декабря для Близнецов
Даже если утро будет пасмурным, то в целом вас ожидает вполне удачный день. Можете воплощать в жизнь смелые и даже дерзкие идеи. Вам нечего и некого бояться – пусть окружающие боятся вас.
Гороскоп на 10 декабря для Рака
В этот день вы можете позволить себе шикануть, если полностью уверены в том, что сумеете вовремя остановиться. Удивлять и шокировать – это ваш девиз. Только не слишком увлекайтесь подобными играми.
Гороскоп на 10 декабря для Льва
Помогите кому-то решить его проблемы, и вам помогут разобраться с вашими. Все равно вы совершенно не настроены заниматься своим делами. Будьте более открыты для общения – и вы найдете взаимную поддержку.
Гороскоп на 10 декабря для Девы
Вас ожидает проблема выбора. Но не зацикливайтесь на ней, иначе это словосочетание приобретет свой реальный смысл. Лучше проведите вечер в кругу семьи. Это доставит удовольствие и вам, и близким.
Гороскоп на 10 декабря для Весов
Вы слишком опережаете события. Не торопитесь и не суетитесь – вы все успеете. Не тратьте время на уговоры. Раз уж никто не хочет следовать за вами, действуйте в одиночку и наверняка. К вам присоединятся позже.
Гороскоп на 10 декабря для Скорпиона
Вас ожидает какой-то сюрприз. Если вы уверены в своей правоте – можете действовать. Не отказывайтесь от общения с родней – вы порадуете близких, получите ценный совет и наберетесь нужного вам опыта.
Гороскоп на 10 декабря для Стрельца
Дела нужно планировать так, чтоб их в любой момент можно было изменить. Неожиданностей будет достаточно. Возможно, придется задержаться на работе. Но зато и день обещает быть крайне плодотворным.
Гороскоп на 10 декабря для Козерога
Нет причин для того, чтобы идти по пути наибольшего сопротивления. Смотрите на вещи проще, и у вас пропадет повод для излишних переживаний. Вы попадете в центр всеобщего внимания – продолжайте в том же духе.
Гороскоп на 10 декабря для Водолея
Этот день подготовил вам слишком много деталей, отвлекающих внимание. Попробуйте собрать их в единое целое, а не решать каждую в отдельности. Будьте бдительны, потому что вам могут предъявить претензии.
Гороскоп на 10 декабря для Рыб
Если вы хотите сделать что-нибудь стоящее – работайте над этим самостоятельно. Помощники и сочувствующие будут только мешать, и день окажется малопродуктивным. Поберегите здоровье и не переохлаждайтесь.
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