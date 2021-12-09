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Гороскоп на 10 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
9 декабря, 18:00
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Астрологический прогноз на 10 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 10 декабря 2021 года. Многих знаков зодиака поджидает провокационный день. Избегайте желания говорить лишнее и совершать необдуманные действия.

Гороскоп на 10 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Подходящий день для кулинарных экспериментов. А вот во всем остальном проявите осторожность. Отложите важные дела на потом. Остерегайтесь служебных романов и старайтесь сохранить все в тайне.

Гороскоп на 10 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Отложите дела, требующие точности в расчетах, и займитесь тем, для чего нужен свободный полет фантазии. Вы практически у цели, остался лишь последний шаг – важно сделать его правильно, чтобы не скатиться к самому началу.

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Гороскоп на 10 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Даже если утро будет пасмурным, то в целом вас ожидает вполне удачный день. Можете воплощать в жизнь смелые и даже дерзкие идеи. Вам нечего и некого бояться – пусть окружающие боятся вас.

Гороскоп на 10 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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В этот день вы можете позволить себе шикануть, если полностью уверены в том, что сумеете вовремя остановиться. Удивлять и шокировать – это ваш девиз. Только не слишком увлекайтесь подобными играми.

Гороскоп на 10 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Помогите кому-то решить его проблемы, и вам помогут разобраться с вашими. Все равно вы совершенно не настроены заниматься своим делами. Будьте более открыты для общения – и вы найдете взаимную поддержку.

Гороскоп на 10 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Вас ожидает проблема выбора. Но не зацикливайтесь на ней, иначе это словосочетание приобретет свой реальный смысл. Лучше проведите вечер в кругу семьи. Это доставит удовольствие и вам, и близким.

Гороскоп на 10 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы слишком опережаете события. Не торопитесь и не суетитесь – вы все успеете. Не тратьте время на уговоры. Раз уж никто не хочет следовать за вами, действуйте в одиночку и наверняка. К вам присоединятся позже.

Гороскоп на 10 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Вас ожидает какой-то сюрприз. Если вы уверены в своей правоте – можете действовать. Не отказывайтесь от общения с родней – вы порадуете близких, получите ценный совет и наберетесь нужного вам опыта.

Гороскоп на 10 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Дела нужно планировать так, чтоб их в любой момент можно было изменить. Неожиданностей будет достаточно. Возможно, придется задержаться на работе. Но зато и день обещает быть крайне плодотворным.

Гороскоп на 10 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Нет причин для того, чтобы идти по пути наибольшего сопротивления. Смотрите на вещи проще, и у вас пропадет повод для излишних переживаний. Вы попадете в центр всеобщего внимания – продолжайте в том же духе.

Гороскоп на 10 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Этот день подготовил вам слишком много деталей, отвлекающих внимание. Попробуйте собрать их в единое целое, а не решать каждую в отдельности. Будьте бдительны, потому что вам могут предъявить претензии.

Гороскоп на 10 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Если вы хотите сделать что-нибудь стоящее – работайте над этим самостоятельно. Помощники и сочувствующие будут только мешать, и день окажется малопродуктивным. Поберегите здоровье и не переохлаждайтесь.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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