Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко ⚽ Рома - Ювентус: онлайн

Handmade снежинки

Гадаем на Рождество

Декор из мандарин

Колядки-антиковидки

Пост к Рождеству

Календарь подарков
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 января, 18:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Астрологический прогноз на 10 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 10 января 2022 года. В этот день многим знакам будет сложно устоять перед соблазнами и пагубному влиянию извне.

Гороскоп на 10 января для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Реклама

Ваша проницательность в этот день выручит в непредвиденных обстоятельствах. Если есть возможность, проведите больше времени на природе. На рабочем месте вы все равно ничего путного не сделаете.

Гороскоп на 10 января для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вам следует продемонстрировать себя с наилучшей стороны – поищите именно те стороны, которые можно представить в выгодном свете. Ваши новые знакомства будут интересными и перспективными.

Реклама

Гороскоп на 10 января для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Можете посвятить часть своего времени содержанию, а не оформлению вашей работы. Потому что обертка мало кому будет интересна, гораздо важнее, что прячется под ней и насколько оно полезно.

Гороскоп на 10 января для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Реклама

Мечтать, конечно, хорошо, но лучше вернуться в реальность. Вас ждет так много накопившихся еще с прошлого года незаконченных дел, что времени на грезы не останется. Не рискуйте без особой надобности.

Гороскоп на 10 января для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Почти весь день вам придется копаться в поступающей информации, если желаете узнать, что и как происходило на самом деле. Это могут быть как повседневные новости, так и интриги внутри коллектива.

Гороскоп на 10 января для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Придется принять вызов, который вам подкинет судьба. Но чтобы справиться с задачей, не занимайтесь своими силами, а привлеките к ее решению как можно больше людей. Вместе будет веселее и проще.

Гороскоп на 10 января для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Будьте внимательны, потому что вы рискуете попасть в неприятную ситуацию, а все из-за того, что будете торопиться действовать, не задумываясь о последствиях. Берегите здоровье и не переохлаждайтесь.

Гороскоп на 10 января для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У вас появится достаточно сил и возможностей, чтобы добиться поставленной цели. Вот только желания заниматься чем-либо будет маловато. Ищите достойную мотивацию, ради которой будете свергать горы.

Гороскоп на 10 января для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Чрезмерная симпатия к какому-то человеку может привести к тому, что вы дадите ему слишком много. А он, скорее всего, не оценит такого подарка. Помните, что любое недоразумение можно решить беседой.

Гороскоп на 10 января для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Не делите события на черное и белое – на самом деле палитра намного богаче и ярче. Просто вы видите все в серых тонах. Если вы планировали какое-то серьезное приобретение – можете реализовать свое желание.

Гороскоп на 10 января для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Вдохновение может нахлынуть и проявиться совершенно неожиданно. Запишите все свои идеи, потому что вам вряд ли хватит одного дня на их воплощение в жизнь. А вот от начальства стоит держаться подальше.

Гороскоп на 10 января для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Если не справляетесь с рабочей задачей сами, попросите о помощи у коллег. Любые ошибки, допущенные в этот день, будут явно не в вашу пользу и навредят всему коллективу. Но оптимизм вас не покинет.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
9 января. Стив Джобс. 15 лет назад, в 2007 году, в Сан-Франциско (США) один из основателей и управляющий компании Apple представил публике первый iPhone, что стало настоящей революцией...
На встречу с героем!
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
3 - 9 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять