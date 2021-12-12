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Гороскоп на 13 декабря для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
12 декабря, 18:00
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Астрологический прогноз на 13 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 13 декабря 2021 года. Вас ждет энергичный и достаточно активный день, когда сил хватает на все задуманное.

Гороскоп на 13 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Будьте готовы к тому, что этот день придется провести в бесконечных разговорах, все время меняя тактику и подстраиваясь под других. Но не вступайте в спор – вас слушать не будут, так что просто берегите нервы.

Гороскоп на 13 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Вы можете позволить себе никуда не спешить. Полезно будет помечтать или распланировать зимние выходные дни. Можете менять все, что захотите, кроме личной жизни – в ней и так все совсем неплохо.

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Гороскоп на 13 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Вас ожидает достаточно крупная прибыль, так что будьте внимательны и не пропустите такую возможность. Сначала закончите все дела, а потом уже принимайтесь за новые, иначе против вас сплотятся коллеги.

Гороскоп на 13 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вас ожидает настолько насыщенный день, что времени для хандры просто не останется. Не требуйте от коллег слишком многого, лучше изберите тактику выжидания, и тогда все вопросы сами решатся в вашу пользу.

Гороскоп на 13 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Расслабьтесь и получайте удовольствие – вас порадуют многие сферы жизни, особенно работа. Это тот самый случай, когда все вопросы решаются в вашу пользу, а вы при этом практически не напрягаетесь.

Гороскоп на 13 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Ваш внутренний голос давно ждет повода высказаться – самое время прислушаться к нему, а потом уже решить, как лучше поступить. Также не отказывайте во внимании своим близким и родным людям.

Гороскоп на 13 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Сделайте ревизию своего внешнего вида и гардероба и при необходимости внесите коррективы. Вас ждет интересное общение, а ведь встречают, как известно, по одежке. Так что подготовьтесь к встрече во всех смыслах.

Гороскоп на 13 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

В последнее время вы не замечаете ничего, кроме волнующей вас проблемы. Обратите внимание и на другие вещи, людей и отношения, которые требуют вашего внимания или вмешательства. Настройтесь на практический лад.

Гороскоп на 13 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Правила созданы не для того, чтобы им всегда слепо следовать – иногда можно и нарушить. Разумеется, если это не несет опасности вам и окружающим. Задумайтесь, а правильно ли вас понимает собеседник.

Гороскоп на 13 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Ни один привычный способ решения проблемы вам не пригодится. Придется придумать новые, подходящие конкретно к вашей ситуации. Вас ожидают полезные знакомства, которые оправдают себя в будущем.

Гороскоп на 13 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Сдерживайте свои эмоции, если не хотите испортить отношения с коллегами. Как вариант, не разговаривайте, а пишите письма. От правильного настроя во многом будет зависеть ваше будущее.

Гороскоп на 13 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Проблемы, которые вы считаете своими, на самом деле таковыми не являются. Не нужно принимать все близко к сердцу. Планируя день, оставьте небольшое окошко на непредвиденные обстоятельства.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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