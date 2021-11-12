Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 13 ноября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 13 ноября 2021 года. Для многих знаков зодиака наступает день энергии и активного отдыха, когда сил хватит на все задуманное и еще останется на полноценный отдых.

Гороскоп на 13 ноября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Вы рискуете сбиться с пути, вернуться на который будет непросто. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Пусть вами правит оптимизм – старайтесь на людях улыбаться при любом настроении и обстоятельствах.

Гороскоп на 13 ноября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Не давайте волю собственным эмоциям. Вы либо потеряете то, что когда-то нашли, либо найдете то, что давно потеряли. Если вы не уверены в удачном исходе дела, то лучше даже не начинать его, по крайней мере, в этот день.

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Гороскоп на 13 ноября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Нынешним днем у вас будет выбор, и никто, кроме вас, не может сделать его. Поэтому все хорошенько обдумайте. Велика вероятность подпортить свою репутацию. Приложите максимум усилий, чтобы предотвратить это.

Гороскоп на 13 ноября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Вы будете уязвимы эмоционально, а потому присутствие большого количества людей перенесете с трудом. Лучше сократите круг общения. Зато в вас возникнет непреодолимое желание заняться любимым делом или вспомнить свое хобби.

Гороскоп на 13 ноября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Этот день полезно посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, похожей на вашу. Это не оставит вам времени на глупости. Проявите доброжелательность к окружающим, и они последуют за вами куда угодно.

Гороскоп на 13 ноября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Удача будет на вашей стороне. Чем бы вы ни занялись в свой выходной, вы сможете довести это дело до конца. Вот только времени будет катастрофически не хватать. Воспользуйтесь помощью, если вам предложат – она пригодится.

Гороскоп на 13 ноября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Этот день наполнит вас духом искателя приключений. Будьте осмотрительны, а то найдете не совсем то, чего хотели. Постарайтесь никого не обидеть из своего окружения. Вам совершенно не нужны новые конфликты, особенно сейчас.

Гороскоп на 13 ноября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Прекрасный день для осуществления желаний. Вам ничто не помешает воплотить их в жизнь. Разве что ваша собственная лень. Так что решайте сами, что для вас важнее – спокойный день или сбывшаяся мечта.

Гороскоп на 13 ноября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Это будет не самый удачный день. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет. Постарайтесь избегать споров и других конфликтных ситуаций. Не ведитесь на провокации и обдумывайте свои слова.

Гороскоп на 13 ноября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Вы склонны взваливать на свои плечи гораздо более тяжкую ношу, чем можете поднять. Будете продолжать в том же духе – рискуете свалиться. Лучше дайте свободу своей фантазии – ее у вас будет предостаточно.

Гороскоп на 13 ноября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Похоже, вам таки удалось поймать удачу за хвост. Но имейте в виду, что выигрыш приятен при честной игре. Не время упражняться над совестью, она будет слишком ранима. Просто верьте в свои силы и не думайте о поражениях.

Гороскоп на 13 ноября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Планируя какие-то дела на этот день, оставьте немного времени на форс-мажор. Вам наверняка придется что-то спешно менять на ходу. А вот идею, которая вдруг посетит вас, нужно воплощать в жизнь немедленно.

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